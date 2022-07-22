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「海邊小石頭」竟是世上最毒魚！他還伸手逗弄　一查驚覺逃死劫

@julianobayd no fish were harmed in this interaction, infact jm pretty sure he enjoyed it #fish #venom #venomous #dangerous #beach #beachvibes ♬ Betty (Get Money) - Yung Gravy

記者吳美依／綜合報導

來自澳洲的朱利亞諾（Juliano Bayd）熱愛大海，他19日在海灘散步時，不小心踩到「一顆石頭」，抬腳看才發現那是某種生物，立刻興奮地伸手逗弄，並且拍攝TikTok影片詢問「有人知道這是什麼嗎？」朱利亞諾看見粉絲警告後，上網查詢才知道，那竟是許多專家公認「世上最毒的魚」毒鮋（stonefish）。

▲朱利亞諾遇見「世上最毒的魚」毒鮋（stonefish）。（圖／翻攝TikTok@julianobayd）

▲朱利亞諾遇見「世上最毒的魚」毒鮋（stonefish）。（圖／翻攝TikTok@julianobayd）

21歲的朱利亞諾當時正在布里斯班（Brisbane）以東一座小島的海灘上散步，「我穿著沙灘鞋，不小心踩到牠的頭，之後才把牠安置到其他地方。」

影片中，朱利亞諾用手指戳戳毒鮋下巴，讓魚兒看起來就像在說話，臉龐距離這個危險生物僅幾公分。他坦言，當時根本什麼也不知道，事後想起來，深感自己「真的非常幸運」。

《鏡報》等外媒報導，毒鮋因外型又被暱稱「石頭魚」，其背鰭呈現針狀，上頭佈滿分泌毒液的腺體。如果人類被螫傷，會立刻感受到劇烈疼痛、可能持續數日，其他症狀包括呼吸困難、肌肉麻痺、休克及心臟衰竭，嚴重案例甚至會死亡。在眾多有毒魚類中，其毒液所含的神經毒素最強，因此被認為是世上最毒魚類。

▲▼澳洲21歲男子朱利亞諾（Juliano Bayd）遇見許多專家公認「世上最毒的魚」毒鮋（stonefish）。（圖／翻攝TikTok@julianobayd）

▲朱利亞諾最常分享大西洋海神海蛞蝓（blue dragon）的美麗姿態。（圖／翻攝TikTok@julianobayd）

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