　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲驚現「詭異粉色夜空」末日景象曝光　真相卻讓網笑了

▲▼ 澳洲維多利亞省小鎮米爾杜拉（Mildura）20日出現奇景，謎樣的粉紅色光芒照亮夜空。（圖／翻攝推特@sarah_tomlinson@Tim_Green78）

▲澳洲小鎮米爾杜拉（Mildura）20日出現奇景，謎樣的粉紅色光芒照亮夜空。（圖／翻攝推特@Tim_Green78） 

記者吳美依／綜合報導

澳洲維多利亞省小鎮米爾杜拉（Mildura）20日出現奇景，謎樣的粉紅色光芒照亮夜空，讓當地居民都非常困惑，有人舉起手機拍攝，還有人直呼世界末日要來了。但是，製藥廠坎恩集團（Cann Group）很快出面澄清，那是他們大麻農場所使用的照射燈光，由於員工忘記拉上遮光窗簾，才會引發誤會。真相解開後，也讓眾人會心一笑。

當地居民舒默夫斯基（Tammy Szumowski）說，「這真的非常奇怪，我當時正在跟我媽講電話，我爸還說世界要毀滅了。」基納斯頓（Andrew Kynaston）與妻子回家途中目睹粉色夜空，他熱愛欣賞日落，卻從未看過這番景色，「它看起來既美麗又怪異。」

婦人泰倫特（Alexandra Talent）回憶，丈夫當時正在餵馬，卻發現馬兒有些心不在焉，抬頭一看才發現奇景，「孩子們開始發揮狂野的想像力，當然也提到了外星人的話題。」

▲▼ 澳洲維多利亞省小鎮米爾杜拉（Mildura）20日出現奇景，謎樣的粉紅色光芒照亮夜空。（圖／翻攝推特@sarah_tomlinson@Tim_Green78）

▲▼ 澳洲維多利亞省小鎮米爾杜拉（Mildura）20日出現奇景，謎樣的粉紅色光芒照亮夜空。（圖／翻攝推特@sarah_tomlinson@Tim_Green78）

▲許多居民紛紛駐足拍攝。（圖／翻攝推特@sarah_tomlinson@Tim_Green78）

議員韋伯斯特（Dr Anne Webster）駕車回家時，也在途中目睹這一幕，「我覺得很奇怪，那裡沒有城市啊，那會是什麼？我知道坎恩有工廠在那裡，但這還是我第一次看到那個粉紅色光芒。」

《衛報》報導，坎恩集團是澳洲第一間獲得政府許可證照，能夠種植大麻，用於醫療及研究目的公司。高級通訊經理科恩（Rhys Cohen）說，「大麻需要不同光譜的光線才能促進生長，通常會使用紅光，而種植設施也會在夜間設置遮光窗簾。」

議員韋伯斯特表示，雖然由於業務性質，大麻農場不對公眾開放，但這個產業依然令人興奮，「大麻的種植非常有趣，還有他們使用燈光促進生長周期、加速生長過程的方式，都相當令人驚艷。」她表示，很期待看到更多創新生產業者進駐當地。

 他抬頭看見「海嘯直衝眼前」　真相超驚人！網抖了：末日惡夢

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
「牛魔王」挨撞！　紅牌重機過彎衝入對向
飯店「2物品」最髒！　內行揭內幕警告：千萬別用
快訊／做換臉A片賺1300萬　小玉一審判決出爐
有急事找你！LINE被亂加好友、收垃圾訊息　官方曝2招解決
林襄超人氣紅到日本！　海外球團指名首選
快訊／風帆2死「男童助浮衣曝光」！　確認落水窒息死亡
2歲童斷指接上仍發黑！　她怒轟肇事3童媽帶頭落跑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本東大研究　3種抗病毒藥物對BA.5效果顯著

普丁身體狀況首曝光！CIA：他太健康了　「他很清楚自己正在開戰」

斯里蘭卡新總統宣誓就職　威克瑞米辛赫將組新內閣擺脫經濟危機

澳洲驚現「詭異粉色夜空」末日景象曝光　真相卻讓網笑了

「臉書改名Meta」壓垮公司營運　美企MetaX控告商標侵權　

老爸跑去滑臉書7分鐘　9個月大女兒「臉朝下」浮浴缸中身亡

東京醫療警戒上調最嚴峻「紅色警戒」！今首破3萬例　再創新高

拜登出手抗熱浪！砸690億建防災設施　推風力發電300萬戶有電用了

跟媽媽信統一教「人生毀了」！她遭逼婚家暴瀕破產　親曝慘痛經歷

視訊軟體Teams無法使用！台日美澳爆災情　微軟：正在搶修中

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

日本東大研究　3種抗病毒藥物對BA.5效果顯著

普丁身體狀況首曝光！CIA：他太健康了　「他很清楚自己正在開戰」

斯里蘭卡新總統宣誓就職　威克瑞米辛赫將組新內閣擺脫經濟危機

澳洲驚現「詭異粉色夜空」末日景象曝光　真相卻讓網笑了

「臉書改名Meta」壓垮公司營運　美企MetaX控告商標侵權　

老爸跑去滑臉書7分鐘　9個月大女兒「臉朝下」浮浴缸中身亡

東京醫療警戒上調最嚴峻「紅色警戒」！今首破3萬例　再創新高

拜登出手抗熱浪！砸690億建防災設施　推風力發電300萬戶有電用了

跟媽媽信統一教「人生毀了」！她遭逼婚家暴瀕破產　親曝慘痛經歷

視訊軟體Teams無法使用！台日美澳爆災情　微軟：正在搶修中

竹市+594！年度累積8萬人確診！　衛生局呼籲民眾落實施打疫苗

一言不合就著床！吳宗憲證實女兒喜訊「計畫生3個」

獨／子彈穿胸陳屍五星飯店！竹聯大老黑歷史曝　這原因走上絕路

台南市確診+2024名　開放50歲以上成人預約COVID-19疫苗第4劑

前101董座林鴻明涉金尚昌掏空案　判刑8年定讞將發監執行

林佳龍：新北市不是台北市的蛋白區　要有志氣成為首都雙引擎

洪金寶兒子直播賣貨被酸「你爸不給錢？」　高EQ回應堵住酸民嘴

日本東大研究　3種抗病毒藥物對BA.5效果顯著

冷氣開半小時還是熱爆！他一看室溫31度傻眼：根本冷氣之恥

大砲型立委李貴敏、李德維出任發言人　蔣萬安證實競選團隊成形

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

拜登突自曝「患癌」　白宮公開健康狀況

為救病妻！男慘淪「女老闆洩慾工具」：我恨自己

46年懸案破！他19刀捅脖狠殺少婦　咖啡杯露餡

兒槍殺安倍！山上徹也母：想繼續信統一教

即／東京醫療警戒將提高至最高級「紅色警戒」

閃婚蜜月變凶殺！新娘陳屍豪華套房　他離奇失蹤

法國熱浪來襲如烤箱 不裝冷氣全民佛系避暑

視訊軟體Teams無法使用　微軟：搶修中

女大生遭性侵墜樓亡　送醫前還有呼吸

「超兇」護理師穿貼身制服被罵　擺Pose回嗆沒空理你們

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

北韓「巨大幽靈船」時隔5年現身！專家看出沒海域點1關鍵

女網紅在巴基斯坦拍片　被2男性侵

韓男勒斃同居女友「伴屍2天」 追劇叫外送

更多熱門

相關新聞

老爸只顧滑臉書　9個月大女兒浴缸溺死

老爸只顧滑臉書　9個月大女兒浴缸溺死

澳洲26歲男子加拉格爾(Daniel James Gallagher)幫9個月大女兒洗澡時，竟然離開對方7分鐘跑去抽菸和滑臉書，返回時發現女兒在浴缸中溺水，送醫治療仍不治身亡，讓他因過失殺人罪被判入獄。

BA.4、BA.5爆發　澳洲1周破30萬例

BA.4、BA.5爆發　澳洲1周破30萬例

屏東2.3億大麻案外案　妻助燒大麻滅證

屏東2.3億大麻案外案　妻助燒大麻滅證

市價破億！留美碩士種大麻　破東台灣紀錄

市價破億！留美碩士種大麻　破東台灣紀錄

紐西蘭「外籍人士宜居國」倒數第2

紐西蘭「外籍人士宜居國」倒數第2

關鍵字：

紐澳要聞大麻

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面