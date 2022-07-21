澳洲驚現「詭異粉色夜空」末日景象曝光　真相卻讓網笑了

▲澳洲小鎮米爾杜拉（Mildura）20日出現奇景，謎樣的粉紅色光芒照亮夜空。（圖／翻攝推特@Tim_Green78）

記者吳美依／綜合報導

澳洲維多利亞省小鎮米爾杜拉（Mildura）20日出現奇景，謎樣的粉紅色光芒照亮夜空，讓當地居民都非常困惑，有人舉起手機拍攝，還有人直呼世界末日要來了。但是，製藥廠坎恩集團（Cann Group）很快出面澄清，那是他們大麻農場所使用的照射燈光，由於員工忘記拉上遮光窗簾，才會引發誤會。真相解開後，也讓眾人會心一笑。

當地居民舒默夫斯基（Tammy Szumowski）說，「這真的非常奇怪，我當時正在跟我媽講電話，我爸還說世界要毀滅了。」基納斯頓（Andrew Kynaston）與妻子回家途中目睹粉色夜空，他熱愛欣賞日落，卻從未看過這番景色，「它看起來既美麗又怪異。」

婦人泰倫特（Alexandra Talent）回憶，丈夫當時正在餵馬，卻發現馬兒有些心不在焉，抬頭一看才發現奇景，「孩子們開始發揮狂野的想像力，當然也提到了外星人的話題。」

▲許多居民紛紛駐足拍攝。（圖／翻攝推特@sarah_tomlinson@Tim_Green78）



議員韋伯斯特（Dr Anne Webster）駕車回家時，也在途中目睹這一幕，「我覺得很奇怪，那裡沒有城市啊，那會是什麼？我知道坎恩有工廠在那裡，但這還是我第一次看到那個粉紅色光芒。」

《衛報》報導，坎恩集團是澳洲第一間獲得政府許可證照，能夠種植大麻，用於醫療及研究目的公司。高級通訊經理科恩（Rhys Cohen）說，「大麻需要不同光譜的光線才能促進生長，通常會使用紅光，而種植設施也會在夜間設置遮光窗簾。」

議員韋伯斯特表示，雖然由於業務性質，大麻農場不對公眾開放，但這個產業依然令人興奮，「大麻的種植非常有趣，還有他們使用燈光促進生長周期、加速生長過程的方式，都相當令人驚艷。」她表示，很期待看到更多創新生產業者進駐當地。

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