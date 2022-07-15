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紐西蘭「外籍人士宜居國」倒數第2！他嘆生活成本高：夜生活無聊

▲▼紐西蘭在「外籍人士移居國家排行榜」倒數第2，生活成本太高是主因，圖為首都威靈頓。（圖／路透社）

▲紐西蘭在「外籍人士移居國家排行榜」倒數第2，生活成本太高是主因，圖為首都威靈頓。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

紐西蘭擁有優美的風景、宜人舒爽的氣候，且境內遍布旅遊勝地，民眾擁有高水準的生活品質，成為世人印象中適宜的移居聖地。不過日前一項調查指出，在外籍人士最宜居住國家排行上，紐西蘭居然敬陪末座、倒數第2，只贏過科威特。受訪人士指出，紐西蘭的生活成本與薪資相比太高，甚至認為夜生活無聊。

根據《衛報》，全球最大外籍人士資訊社群網站「InterNations」針對生活在181個國家、來自不同國籍的1萬2000多名受訪者進行調查，從受訪者的問答中探詢他們移居他國後，新家在生活水準、生活成本、安全、財務前景、政府官僚作風與整體環境適應上的綜合評量研究。

結果意想不到的是，在針對52個國家的排行榜中，紐西蘭居然排第51名，僅贏過科威特，被認為是移居海外生活與工作時第2差的目的地。

如此糟糕的排名恐怕讓其他人甚感驚訝，因為早在新冠疫情期間，紐西蘭境內的一些城市被評鑑為世界上最宜居的城市之一，「移居紐西蘭」成為美國人不滿國內政治前景下的普遍呼聲。

報導指出，紐西蘭敬陪末座的原因是薪資相對較低、以及生活成本增高，受訪者們普遍覺得紐西蘭「太貴了」，且對於移民而言，找工作十分困難，因此在紐西蘭生活的外國人在個人財務方面評比上表示，紐西蘭比起其他國家更困難，75%的受訪者對生活成本給出了負面評價。

在工作報酬是否合理、工作目的性、喜歡工作時間的比例上，紐西蘭的表現也低於全球平均。

一名來自波札那的受訪者表示，「與薪資相比，這裡的生活成本太高了」；一名來自印度的受訪者則稱，對「日益擴大的貧富差距」感到擔憂。

近半數受訪者透露，他們的家庭可支配收入並不足以應付過上舒適的生活，32%的受訪者甚至認為收入不是很公平。另外，高昂的交通成本、缺乏豐富夜生活與文化，也使紐西蘭在「生活質量」評比上表現一般。

報導分析，目前紐西蘭其實正處於反對派陣營所稱的「生活成本危機」之中，因為包括食品雜貨、汽油、住房成本都在上漲。

據悉，在這份調查結果中，墨西哥排行第1名，因為其在個人財務、定居難易度評比上獲得高分，而第2至第5名則分別是印尼、台灣、葡萄牙、西班牙。

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