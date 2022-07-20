BA.4、BA.5大爆發！澳洲1周破30萬例「住院飆升」　建議遠距上班

▲ 澳洲冬季疫情回溫，圖為南澳州首府阿得雷德。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron亞變種BA.4及BA.5點燃澳洲冬季疫情，短短一周內確診數突破30萬例，住院人數恐怕將創下史上新高，當局敦促企業開放居家辦公，同時建議民眾在室內佩戴口罩，並盡快接種加強劑疫苗。

《路透社》報導，澳洲正面臨BA.4及BA.5引發的第3波Omicron疫情，過去7天內累計逾30萬起確診個案，20日新增5萬3850例，創下2個月來單日新高。但相關當局坦言，實際數字可能達到2倍。

首席醫療官凱利（Paul Kelly）預測，住院人數很快就會創下疫情爆發以來的最高紀錄，呼籲企業開放員工居家上班。

官方數據顯示，澳洲目前約5350人因染疫住院，與1月份Omicron原始毒株BA.1爆發期間的5390人紀錄相距不遠，且昆士蘭州、塔斯馬尼亞州及西澳州數字已達疫情以來新高。許多一線衛生工作者也染疫或正接受隔離，進一步加重衛生系統負擔。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）面臨遏制疫情的壓力，不願恢復室內強制戴口罩的規定，但20日仍鼓勵人們這麼做。醫界也出現要求強制在室內戴口罩的聲音，澳洲醫學會會長霍爾希德（Omar Khorshid）便指出，「我們接受許多對自由的限制，因為這是正確的。」

另外，澳洲有關部門警告，加強劑疫苗接種進度陷入停滯。澳洲16歲以上人口有95%已接種2劑，使得累計確診數控制在略低於900萬例，1萬884人死亡，遠低於世界上許多國家，但已接種3劑或3劑以上者僅佔71%。

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