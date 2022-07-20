　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BA.4、BA.5大爆發！澳洲1周破30萬例「住院飆升」　建議遠距上班

▲▼ 澳洲疫情／BA.4、BA.5點燃澳洲冬季疫情，圖為南澳州首府阿得雷德。（圖／達志影像）

▲ 澳洲冬季疫情回溫，圖為南澳州首府阿得雷德。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron亞變種BA.4及BA.5點燃澳洲冬季疫情，短短一周內確診數突破30萬例，住院人數恐怕將創下史上新高，當局敦促企業開放居家辦公，同時建議民眾在室內佩戴口罩，並盡快接種加強劑疫苗。

《路透社》報導，澳洲正面臨BA.4及BA.5引發的第3波Omicron疫情，過去7天內累計逾30萬起確診個案，20日新增5萬3850例，創下2個月來單日新高。但相關當局坦言，實際數字可能達到2倍。

首席醫療官凱利（Paul Kelly）預測，住院人數很快就會創下疫情爆發以來的最高紀錄，呼籲企業開放員工居家上班。

官方數據顯示，澳洲目前約5350人因染疫住院，與1月份Omicron原始毒株BA.1爆發期間的5390人紀錄相距不遠，且昆士蘭州、塔斯馬尼亞州及西澳州數字已達疫情以來新高。許多一線衛生工作者也染疫或正接受隔離，進一步加重衛生系統負擔。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）面臨遏制疫情的壓力，不願恢復室內強制戴口罩的規定，但20日仍鼓勵人們這麼做。醫界也出現要求強制在室內戴口罩的聲音，澳洲醫學會會長霍爾希德（Omar Khorshid）便指出，「我們接受許多對自由的限制，因為這是正確的。」

另外，澳洲有關部門警告，加強劑疫苗接種進度陷入停滯。澳洲16歲以上人口有95%已接種2劑，使得累計確診數控制在略低於900萬例，1萬884人死亡，遠低於世界上許多國家，但已接種3劑或3劑以上者僅佔71%。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
快訊／蓮池潭9歲童溺斃！　教練失蹤搜救中
快訊／男入住台北星級飯店　開門赫見陳屍床上
快訊／雨區擴大！　6縣市豪大雨特報
蓮池潭上風帆船課！9歲童落水命危　救起時未穿救生衣
民宿老闆不演了！一聽用國旅補助　改口「雙人房加200元」
快訊／詐騙林百里妻5000萬！　名媛朱立安「2000萬交保」
140萬張家樂福聯名卡陪嫁？　玉山銀「這原因」延長主場優勢
快訊／大雷雨轟這3區！　2縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏軍重挫瓦格納傭兵！前線畫面曝光　立陶宛無人機立功毀俄18軍車

日本破紀錄15萬確診「30府縣創新高」　東京隔5個月再失守2萬大關

BA.4、BA.5大爆發！澳洲1周破30萬例「住院飆升」　建議遠距上班

中國「四清單」vs.美國制裁清單！楊永明：美國已超過基本國安範圍

熱浪飆高溫！專家建議「這1睡姿」最涼爽　姿勢錯誤恐越睡越熱

英國熱浪飆破40度！柏油路面融化「拉起黏稠黑瀝青」　網全看傻

閃婚5個月到夢幻海島度假　新婚妻突然「陳屍蜜月房」男被控謀殺

快訊／斯里蘭卡新總統出爐！　代理總統威克瑞米辛赫當選

普丁超慘「罰站乾等」50秒畫面曝光　遭土耳其總統復仇羞辱

裴洛西傳8月訪台　華爾街日報：或將意識到「台灣需更好防衛」

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

還原行兇路線與第2現場！　李鴻淵放過廠長原因曝光

烏軍重挫瓦格納傭兵！前線畫面曝光　立陶宛無人機立功毀俄18軍車

日本破紀錄15萬確診「30府縣創新高」　東京隔5個月再失守2萬大關

BA.4、BA.5大爆發！澳洲1周破30萬例「住院飆升」　建議遠距上班

中國「四清單」vs.美國制裁清單！楊永明：美國已超過基本國安範圍

熱浪飆高溫！專家建議「這1睡姿」最涼爽　姿勢錯誤恐越睡越熱

英國熱浪飆破40度！柏油路面融化「拉起黏稠黑瀝青」　網全看傻

閃婚5個月到夢幻海島度假　新婚妻突然「陳屍蜜月房」男被控謀殺

快訊／斯里蘭卡新總統出爐！　代理總統威克瑞米辛赫當選

普丁超慘「罰站乾等」50秒畫面曝光　遭土耳其總統復仇羞辱

裴洛西傳8月訪台　華爾街日報：或將意識到「台灣需更好防衛」

曾遭吊樹等死、滿臉傷疤「河堤奇奇」有家了！　交叉手自信燦笑

太忙沒摸牠！櫃檯多一尊「爆氣招財貓」　斜眼怒瞪：當恁爸塑膠？

第18屆WSBL選秀會　王竫婷成電信狀元、榜眼李吟娸

有急事找你「老闆現身了」　詐騙X小姐被嚇歪！5萬人震驚：太有才

快訊／戴資穎22分鐘直落二橫掃進台北賽16強　往個人第4冠邁進

烏軍重挫瓦格納傭兵！前線畫面曝光　立陶宛無人機立功毀俄18軍車

北市8／13開設12兒童疫苗接種站　即起至8／1中午開放登記

快訊／蓮池潭學風帆船落水！9歲童宣告不治　教練失蹤搜救中

十大最富行政區只有它是「鄉」　所得收入超越信義區

LCK出現極端粉絲行為　KT訓練室收到凶器...官方：選手感到相當不安

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

1個表情符號各自解讀！　「性暗示最強emoji」小心職場誤用

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

神戶男跳月台撞JR列車　反彈重擊5名女送醫

加密貨幣平台破產潮　數百萬幣圈玩家錢遭卡死

美股早盤道瓊大漲500點　專家：大規模戰術性反彈

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

京阿尼縱火犯3至親全自殺！「無限負循環」身世曝

4月嬰躺爸媽懷裡　下秒遭猴群丟出3樓當場慘死

土耳其的復仇！普丁罰站50秒畫面曝光

沙烏地竟然進口俄油　自己產的油加價賣！

企業財報佳　美股收高754點！台積電ADR漲逾3%

法官裁定馬斯克推特收購案　10月進行審判

女連續生5雙胞胎　夫照顧10孩崩潰離家

村莊辦葬禮！喪主「1舉動」害250人集體中毒

更多熱門

相關新聞

違反居隔遭罰30萬　3人確診理賠金一次繳清

違反居隔遭罰30萬　3人確診理賠金一次繳清

使國內保險業者大失血的防疫保單，卻救了新北鄭姓男子一家人，鄭男前年違反居家隔離規定，被罰鍰30萬元，經移送強制執行分期付款剩下18萬餘元，一家3口今年5、6月間相繼確診新冠肺炎，獲防疫險理賠共15萬元，鄭妻希望「無債一身輕」，寧當過路財神，日前將保險理賠連同自籌款項付清罰鍰，餘款還夠付2張交通罰單共3600元，一併繳清。

WHO點名歐洲「新冠盲區」　今冬可能很慘

WHO點名歐洲「新冠盲區」　今冬可能很慘

沈政男示警若超過這數字：BA.4、BA.5在社區流行

沈政男示警若超過這數字：BA.4、BA.5在社區流行

棄口罩可惜！醫示警國內將爆BA.5疫情

棄口罩可惜！醫示警國內將爆BA.5疫情

2月臨檢　現在收到「實聯制罰單」他傻了

2月臨檢　現在收到「實聯制罰單」他傻了

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎澳洲疫情紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

《全明星４》完整名單曝光！　

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面