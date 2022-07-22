3歲女童走失警暖心買冰淇淋安撫　網路協尋+里長廣播找家長

▲▼3歲女童走失，蘇澳警暖心買冰淇淋安撫情緒，並助女童找到家人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮福德路426巷口前，21日19時30分許，有一3歲女童走失，警到場發現女童無任何證明文件，且不知回家的路，女童被帶回馬賽派出所，警員洪逸晉買冰淇淋安撫女童情緒，並由網路及由里長洪播協尋，40分鐘後，女童家長在網路發現孩子走失訊息，趕到派出所接回女童，並感激警方與里長的熱心。

蘇澳分局馬賽派出所警員王廷修於，21日19時30分許，獲報在宜蘭蘇澳鎮福德路426巷口前，有一名年約3歲的走失女童，經員警到場瞭解，發現女童身上並無攜帶任何證明文件，且不知回家的路。為維護女童安全，警方立即將人帶回所內安置，同時協請陳姓里長協助廣播協尋女童家屬，並由警員洪逸晉至商店購買冰淇淋，來安撫女童情緒，警方也且利用網路貼文協助尋找女童家屬。

經一番查證後，女童家屬於網路貼文中發現女童走失訊息，立即於晚間20時10分許，趕到派出所接回女童，家屬對於警方及里長熱心協助，深表感謝。

蘇澳分局呼籲，家屬應多加留意孩童去向，勿使兒童離開視線。另可為兒童配戴名牌，寫上姓名及緊急電話，萬一孩童走失，可讓警察或善心人士藉名牌上的資料與家人聯絡。