王浩宇自曝有人勸進「別讓給張博洋」　思考一關鍵：他還是很有機會

▲王浩宇。（資料照／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前桃園市議員王浩宇曾登記參加高雄市議員三民區黨內初選，但在初選民調開始前突然宣布退出。如今，基進黨參選人張博洋因開嗆民進黨新北市長參選人林佳龍引發爭議，王浩宇自曝有聲音勸他脫黨參選，但他分析完表示，其實張博洋還是很有機會的。

林佳龍17日受訪時表示，若當選第一件想做的事情就是公布童恩恩案所有資料，引來台灣基進三民區市議員參選人張博洋批評，「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」。由於基進黨過去一向被視為泛綠陣營，此舉隨即引爆支持者不滿情緒。

張博洋當晚除了刪文道歉，18日一早更關閉該臉書，但一張基進黨內部對話的截圖又再度引發討論。根據內容，張博洋表示自己正在發文，抱歉造成夥伴困擾，但「我不會對林佳龍道歉」，而是將問題講清楚，並稱「我還是要說，當選就公佈真相，這句真的很噁心」，政策部專員林靖堂則表示，「粉絲容易受傷很正常，可能以後民進黨的事要等自爆了再談，也較有正當性」。

目前張博洋已被解除原黨內新聞輿情部主任的職務，而林靖堂則被調離現職​。

王浩宇表示，這幾天一堆私訊，要他脫黨參選，說不要讓給張博洋，「其實，從一開始來到高雄，我的民調就一直落後博洋。他是一直都是在安全名單的前三名，而我一直都是在七到十名的邊緣名次。」

王浩宇說，三民區張博洋比較深耕、也比較有知名度，考量雙方的實力差距，本來就是不應該跟他強碰、否則自己會傷比較重。

王浩宇強調，台派最大化是他的理念，經歷這件事後不覺得張博洋就會落選，甚至是認為他還是很有機會，「當然這部分就讓大家自己思考了。」