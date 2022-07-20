統一吃下家樂福！好市多對戰優勢曝　內行點出1關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

統一（1216）及統一超宣布收購台灣家樂福，成交金額290億元。對此，桃園市前議員王浩宇分析，家樂福和好市多的優勢。但有網友點出關鍵問題，「別忘了好市多還要年費」。

王浩宇在臉書說，最近花更多時間比較，好市多確實便宜，但跟家樂福價差持續在縮小當中，大概便宜3%-5%，優勢比較是一些獨家商品，除非購物量大，不然不見得比較划算。

▼家樂福被統一、統一超收購。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

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對此，許多網友有不同意見，「家樂福通路較多，如果價差不大，很多人寧願去家樂福」、「我是為了Costco的熟食跟甜點才去的」、「但是論自製品牌的品質，好市多還是比家樂福好太多，而且金額也比較划算。」但也有人點出關鍵，「別忘了好市多還要年費」。

統一及統一超19日深夜11時40分召開重訊記者會，宣布收購台灣家樂福。統一財務長陳國煇、統一超財務長吳玟琪表示，通過董事會取得台灣家樂福公司60%的股權，2023年年中交割，成交總金額為290億元。

據悉，台灣家樂福的母公司國際發展策略2021年有意撤出台灣，遠東集團、momo富邦媒等本土企業都有意收購。然而，統一集團持有台灣家樂福4成的股權（統一20.5％、統一超19.5％），是外部最大股東，也有優先權購買股權。

▲▼許多人愛逛好市多。（圖／資料照／記者劉維榛攝）

