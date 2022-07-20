　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

統一吃下家樂福！好市多對戰優勢曝　內行點出1關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

統一（1216）及統一超宣布收購台灣家樂福，成交金額290億元。對此，桃園市前議員王浩宇分析，家樂福和好市多的優勢。但有網友點出關鍵問題，「別忘了好市多還要年費」。

王浩宇在臉書說，最近花更多時間比較，好市多確實便宜，但跟家樂福價差持續在縮小當中，大概便宜3%-5%，優勢比較是一些獨家商品，除非購物量大，不然不見得比較划算。

▼家樂福被統一、統一超收購。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼家樂福南港店。（圖／記者湯興漢攝）

對此，許多網友有不同意見，「家樂福通路較多，如果價差不大，很多人寧願去家樂福」、「我是為了Costco的熟食跟甜點才去的」、「但是論自製品牌的品質，好市多還是比家樂福好太多，而且金額也比較划算。」但也有人點出關鍵，「別忘了好市多還要年費」。

統一及統一超19日深夜11時40分召開重訊記者會，宣布收購台灣家樂福。統一財務長陳國煇、統一超財務長吳玟琪表示，通過董事會取得台灣家樂福公司60%的股權，2023年年中交割，成交總金額為290億元。

據悉，台灣家樂福的母公司國際發展策略2021年有意撤出台灣，遠東集團、momo富邦媒等本土企業都有意收購。然而，統一集團持有台灣家樂福4成的股權（統一20.5％、統一超19.5％），是外部最大股東，也有優先權購買股權。

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲▼許多人愛逛好市多。（圖／資料照／記者劉維榛攝）

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
7都最高薪公司名單揭曉！　這間「均薪8萬」稱霸全台
義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了：拿石頭砸自己腳
快訊／警界高階人事異動！　張樹德接基隆市警察局長
抓破2顆青春痘！　27歲女背隆起「半公斤巨蟲」
詹雅雯手術失血過多一度昏迷！　暴瘦剩30kg「隨時會死」
騙走林百里妻5千萬！　閨蜜朱立安長相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

龍膽石斑魚便當第二波開賣！民眾排隊4小時搶翻　8月再推新菜色

三寶買地瓜鬼切逆向停車　她按喇叭還被嗆「從旁邊過啦」

一堆人戴AirPods「為何不買別牌？」　內行揭1優勢：Pro版更推

統一吃下家樂福！好市多對戰優勢曝　內行點出1關鍵

市售燃料膏4成不合格　消基會籲對業者加強安全教育訓練

義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了：拿石頭砸自己腳

剪樹木害新竹寶山4347戶停電　搶修後還有151戶身處烤爐待復電

估BA.4、BA.5比例增至40%以上　學者：8月中旬恐「單日4萬確診」

女業主請吃餅乾「親手遞給保全」只忽略清潔工　她嘆被當空氣

快訊／即起口罩放寬！指揮中心下午2點說明

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

龍膽石斑魚便當第二波開賣！民眾排隊4小時搶翻　8月再推新菜色

三寶買地瓜鬼切逆向停車　她按喇叭還被嗆「從旁邊過啦」

一堆人戴AirPods「為何不買別牌？」　內行揭1優勢：Pro版更推

統一吃下家樂福！好市多對戰優勢曝　內行點出1關鍵

市售燃料膏4成不合格　消基會籲對業者加強安全教育訓練

義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了：拿石頭砸自己腳

剪樹木害新竹寶山4347戶停電　搶修後還有151戶身處烤爐待復電

估BA.4、BA.5比例增至40%以上　學者：8月中旬恐「單日4萬確診」

女業主請吃餅乾「親手遞給保全」只忽略清潔工　她嘆被當空氣

快訊／即起口罩放寬！指揮中心下午2點說明

陳時中交接典禮疑動用防疫特別預算　他：執政黨恐挾國家機器助選

龍膽石斑魚便當第二波開賣！民眾排隊4小時搶翻　8月再推新菜色

台北賽／「楊肉盧」平常心出賽進16強　白馭珀在家比賽很期待

挹注14億經費打擊詐欺犯罪　蘇貞昌：詐騙集團太可惡！

買二送二「未來褲」下殺4980元　穿了超顯瘦、7種莫蘭迪色美爆！

「兒童顯微鏡」下殺1754元　觀察植物、昆蟲超有趣

全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏

正妹記者輕生「陸網仍不放過」！評論刷一排謾罵：自殺博關注

父女族出示身分證！六福莊「房型免費升等」　夜宿桃園Xpark升級了

高通發表新一代穿戴式裝置雙旗艦平台　功耗砍半、效能提升一倍

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

10人花20萬元包車玩澎湖4天　離譜行程曝光

一夜4次！他激戰3天「下面慘了」急奔急診室

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

統一收購家樂福　熟客求保留1區商品

「東京我回來了！」　他PO這照片吸2.2萬讚

農曆七月鬼門開　命理師曝13大旅遊禁忌

即起戶外散步、騎車免戴口罩！防疫新制一次看

下班帶傘！18縣市豪大雨特報

她點外送備註挑釁早餐店！餐點曝光網愣

「類熱浪」明起6天襲台　挑戰今年最高溫

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

更多熱門

相關新聞

統一拿下家樂福對戰全聯　學者：零售大者恆大「聚焦產品差異化」

統一拿下家樂福對戰全聯　學者：零售大者恆大「聚焦產品差異化」

統一集團昨（19）日晚間宣佈拿下家樂福台灣六成股權，不但穩住超商一哥，更穩坐全台零售霸主，商研院經營模式創新研究所副所長李世珍表示，零售業將成為統一與全聯的對決，產業亦是「大者恆大」，統一擁有食品製造本業，流通已佔了很大市場，而零售業的決勝關鍵在於商品是否具有差異化，期待未來的家樂福在全通路佈局上的新面貌。

抗衡全聯 學者：統一集團「全通路」時代來臨

抗衡全聯 學者：統一集團「全通路」時代來臨

統一砸290億收購家樂福、萬海今除權息　財經HOT 5一次看

統一砸290億收購家樂福、萬海今除權息　財經HOT 5一次看

統一收購家樂福　熟客求保留1區商品

統一收購家樂福　熟客求保留1區商品

統一集團吃下台灣家樂福　每股約65元

統一集團吃下台灣家樂福　每股約65元

關鍵字：

好市多家樂福統一王浩宇

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

國產掀背車加油快2000！他看發票傻眼

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面