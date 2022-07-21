好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

記者陳俊宏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）推出新規定，停車場改為收費制，以杜絕長期佔用問題。但會員就算沒購物，其實也可免費停車，讓許多網友直呼「還真的不知道」。

桃園市前議員王浩宇20日在臉書說，「你知道嗎？只要是好市多會員，就算是當天沒有買東西，也可以去跟服務台索取免費的停車券，不需要繳費，自己的權益不要忘記了。」

▼好市多會員可索取免費停車券。（圖／翻攝王浩宇臉書）



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對此，許多網友留言，「這我還真的不知道」、「還真不知道，但很少去了不會買」、「完全不知道，不過因為疫情期間，去好市多都快閃，所以根本連過都不用過，拿完需要的就直接出來」、「因為都是去中壢和南崁店，目前還沒停車費的問題。不過，會去好市多應該至少會有特地要買的東西，很難會空手而歸吧。」

其實之前就有網友分享過，逛好市多買不到想買的東西，還被收停車費，於是向商場投訴，得到「如果是會員，就算沒買東西，出示會員卡，也能免費領取停車抵用券」，每天最多可拿3張、共抵用3小時。

根據好市多公告，停車計時收費每小時100元，消費滿500元（含）折抵3小時，每天最高折抵3小時；若停車未滿30分鐘，視作免費；超過30分鐘者，視為1小時收費。目前包括高雄大順店、新北中和店、新北汐止店、台北北投店都已實施。

▼好市多停車場公告。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

