「民進黨執政才讓台灣有了言論自由」　基進地方主委駁大綠霸凌小綠

▲張博洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進議員參選人張博洋因抨擊民進黨新北市長參選人林佳龍，遭綠營支持者圍剿而三度道歉，並被解職黨務，國民黨發言人白喬茵見狀表示，大綠霸凌小綠，「民進黨只叫你道歉，基進黨自己加碼下跪以表忠誠」。對此，台灣基進台南黨部主委李宗霖說，民進黨執政的民主才讓台灣有了言論自由，沒有什麼大綠霸凌小綠的說法。

對於林佳龍17日在民進黨全代會上表示，若當選第一件想做的事情就是公布童恩恩案所有資料，張博洋批評，把這件事跟自己的選舉結合，「我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，引發爭議而刪文道歉；只是一波未平一波又起，張又被挖出在LINE上罵林佳龍噁心，就算被基進黨中央解除新聞輿情部主任職務，且兩度道歉，仍止不住綠營支持者怒火。

白喬茵18日在臉書表示，第一時間看到張博洋罵民進黨結果被逼著道歉，「我只覺得大綠霸凌小綠實在有夠好笑」，沒想到最後連自己的基進黨都不挺、宣布解除他的黨職，君子瞬間變棄子，「我的感受也瞬間從好笑轉換成同情」，原來讓張博洋如此賣力的政黨，毫無靈魂、毫無骨氣，民進黨只叫你道歉、基進黨自己加碼下跪以表忠誠。

白喬茵也說，政黨和政黨之間立場不同本來就常見，沒想到在野黨的新聞部主任批判執政黨的候選人，竟須為此付出代價，她只能說，民主獨裁是人民自己寵出來的。

對於白喬茵的發文，李宗霖回擊，民進黨執政的民主才讓台灣有了言論自由，今天基進的錯誤言論就該承擔，沒有什麼大綠霸凌小綠這種顛倒黑白的說法，言論自由就是在失言之後，我們依然能憑藉自身意志去選擇做出贖罪的作法，謝謝林佳龍以及民進黨對台灣基進的包容。

李宗霖強調，對他來說，會能把塔綠班這種無恥的抹黑名詞掛在嘴邊的，都是台灣基進的敵人，重申一次，台灣不需要你們藍白黃這種跟中國合流的白蟻，如果你們不適合真正的民主，買張機票滾回中國，不要再用台灣的資源唱衰台灣。