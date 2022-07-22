林志穎自撞「骨折痛到不能動」！熱心工人拉出父子　5秒後就起火

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

藝人林志穎今(22日)上午10時50分駕駛特斯拉Model X Long Range載著兒子行經桃園中正北路，不料卻失控自撞機車分隔島；車禍發生當下，林志穎手部、顏面已經骨折，痛到無法動彈，恰巧事故地點旁邊是工地，現場工人與路過民眾見狀，立即打開車門將林志穎父子拉出車外，短短5秒後，特斯拉車頭隨即起火。

▲特斯拉在撞擊後起火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

監視器畫面拍下，林志穎駕駛特斯拉先是緩緩在路口迴轉後，便一路繼續向前行駛，不料卻在接近撞擊點的前方路口時，突因不明原因開始向右偏離車道，接著猛力撞上指示桿。由於撞擊力道強大，林志穎第一時間已經顏面、手部骨折，臉部滿是鮮血，痛到無法動彈。

由於事故地點一旁就是工地，現場工人聽聞巨響後探頭察看，赫見特斯拉車禍，當即與好心的路過民眾一同打開車門，協助林志穎父子脫困。現場工人指出，在協助父子倆脫困時，不斷聽聞特斯拉內部傳來「砰砰」聲響，將2人拉出後，短短約5秒特斯拉隨即起火，猛烈的火勢瞬間將車頭吞沒，幸此時父子已經脫困，否則後果不堪設想。目前林志穎父子已經送往林口長庚治療，林志穎雖傷勢嚴重，但無生命危險；幼子則是臉部擦傷，受到驚嚇，沒有大礙。

▼林志穎自撞後傷勢嚴重，第一時間無法動彈。（圖／翻攝自臉書）



▼監視器畫面拍下林志穎駕駛特斯拉迴轉後不久即自撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）