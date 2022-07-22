國軍生病了？全若堯父母悲求真相　怒：4個月役期怎麼操作戰車

▲全若堯神似「周渝民」五官立體超帥，想考公務員分家計成遺願。（圖／記者翻攝自全若堯臉書）

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

屏東三軍聯訓基地21日操演時傳出意外，釀成1死1傷，裝甲564旅年僅24歲的義務役二兵全若堯不幸遭CM11戰車砲塔砲尾環壓擊，經送醫急救後於昨傍晚宣告殉職，目前遺體已運返南投信義鄉家中，家屬悲痛萬分，難以接受事實。南投縣長林明溱也偕同立委許淑華前往致哀，表示全家經濟不寬裕，希望國家能從優撫恤，也痛批國防部應徹底檢討改善、更新各項裝備，並提出依照役期區分專業勤務的標準，預防類似意外再發生。

▲陸軍2官兵進行CM11戰車砲塔鑑定整備時，遭戰車砲管撞擊送醫，其中全若堯不幸殉職。（非當事圖／ETtoday資料照）

林明溱、許淑華前往全家弔唁，連袂致送全爸、全媽共8萬元慰問金，林明溱說，全爸說出「只求真相」及「希望不要再傳相同憾事」的真切希望，他呼籲國軍能正面回應。年初一架F16戰機訓練時墜海，也造成另一個優秀南投子弟陳奕為國捐軀，這次在裝甲部隊服役的全若堯又發生意外殉職，家屬當然非常希望清楚瞭解意外發生過程的真相，他在不捨南投子弟接連為國捐軀的同時，更希望國防部應徹底檢討改善更新各項裝備並防範類似意外再發生，全家的經濟並不寬裕，也希望國家能對殉職的全若堯從優撫恤。

「國軍生病了嗎？」全若堯的父親面對林明溱的慰問時，脫口這麼說，林明溱表示，全若堯是服4個月役期的義務役役男，卻在部隊執行需要長期及嚴格訓練才勝任的裝甲車操作、保養勤務，更因此發生意外，全爸提到「堯堯是四個月役期役男第一個出事的，他不希望再有第二個」時，忍不住哽咽，全媽更是哭紅了眼，讓他聽到真的是很不忍心。

▲南投縣長林明溱偕同立委許淑華前往致哀，家屬神色悲戚。（圖／翻攝自南投縣長林明溱臉書）

立委許淑華則沈痛指出，國軍近年不斷出事，從總統府到國防部，雖然事後都宣示從優撫恤、從速檢討改善，但實際卻看不到具體的改進，尤其是任由短短四個月役期的義務役男，執行需要高度專業技術的武器操作等勤務，最是令人憂心與質疑，她會在立法院新會期，嚴格要求國防部徹底檢討提出依照役期區分專業勤務的標準作業流程(SOP)，她還是要問「How many more？還有多少『下一個軍中憾事』會再發生？」

全爸和全媽也告訴林縣長說，全若堯從宜蘭大學土木工程學系畢業去當兵，出事前才和家人討論，將優先挑戰原住民特考，萬一公職沒考上，就想「簽下去」轉服志願役繼續任軍職為國家效勞，沒想到卻在離退伍只剩13天的時候，因為執行勤務發生意外重傷不治，到底意外怎麼會發生，希望國家務必給家屬一個真相。