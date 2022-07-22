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裝甲兵操演殞命！伯父是「戰車老學長」：滿天星星一點幫助也沒有

▲▼裝甲兵全若堯遭CM11戰車砲尾環壓斃，遺體送返南投老家，伯父受訪。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲全姓士兵伯父是「戰車老學長」，過去服役也是裝甲兵。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

屏東三軍聯訓基地昨(21日)操演時傳出意外，釀成1死1傷，裝甲564旅年僅24歲的義務役全姓二兵不幸遭CM11戰車砲塔砲尾環壓擊，當場鼻孔滲血、失去意識，經送醫裝葉克膜搶救8小時後仍然宣告殉職。全男的四伯、南投縣議員全文才表示，自己也是「裝甲兵」，以前下部隊學了半年還進不到戰車內，現在4個月義務役竟然能如此近距離接近戰車，對於訓練精良與否，「我抱持相當大的質疑」。

全文才表示，從小看著侄兒長大，彼此距離很近，對於這起意外，家人都很難過，「侄兒從小就很乖巧，喜歡笑、喜歡運動，也喜歡樂器、打鼓，他短短的這一生，24年都很乖巧，偶爾也會有些小調皮，像一般的孩子一樣。」

全文才說，部隊發生這樣的意外，大家都不想接受，但既然發生了，希望國防部能夠釐清事實，還給家屬一個公道，「到底是什麼樣的疏忽，讓這麼年輕陽光的小朋友就離開了我們，他這時候被我們天主接到天國去，這是不爭的事實，希望可以還他一個公道。」

「我到高雄的醫院那邊，也愣住，看到好多星星(將級軍官)、好多砲砲(校級軍官)」，全文才說，平時這些星星很少碰到，當天一口氣就碰到10幾個，堪稱「滿天星星」，「結果對我的小朋友，一點幫助也沒有。」

全文才哀痛地說，部隊裡這麼多軍官、幹部，結果一個小朋友送進去，居然變成這樣，相信部隊的管教也有疏失，「當一個裝甲兵，短短4個月時間要訓練到相當熟練精巧，我想不可能，我本身也是裝甲兵，服役2年的時間，下部隊半年還進不到戰車內，一直在學習通砲管、術語、安全上下戰車等，熟練了以後才慢慢學習到駕駛、射擊技術，我想，對於100天的義務役，能夠訓練精良到什麼程度，我抱持相當大的質疑，希望國防部能做一個討論，盡快把事實釐清。」

▼全姓士兵遺體昨夜送返南投信義鄉老家。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼裝甲兵全若堯遭CM11戰車砲尾環壓斃，遺體送返南投老家，伯父受訪。（圖／記者高堂堯翻攝）

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