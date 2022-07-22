操演殞命！裝甲兵生前俊俏模樣曝　親屬淚訴：他是家族的開心果

▲全若堯五官深邃，外型俊俏。（圖／家屬提供）

記者白珈陽／台中報導

陸軍裝甲564旅義務役士兵全若堯，操演CM11戰車砲塔遭砲管撞擊喪命，22日家屬提出質疑，怎麼會讓服役4個月兵役的二兵去操作戰車，且現在的戰車安全性應比以往更好，不解為何還是發生意外，盼政府、國防部儘快給出真相。南投地檢署接獲屏東地檢署囑託代驗，今下午進行相驗，以釐清死因及相關案情。

據查，全若堯（24歲）是4個月義務役男，分發到裝甲564旅，只差13天就退伍，沒想到昨日上午部隊進行三軍聯訓時，他擔任戰車填裝手，卻遭砲尾環重擊胸背部，因傷勢嚴重，信奉天主教的家屬放棄急救，昨晚連夜運回南投信義鄉家中拔管，見到全若堯最後一面，雙親痛哭失聲。

▲全若堯上台表演吉他，勾起家屬無限思念。（圖／家屬提供）

家屬提供全若堯生前照片，只見他五官深邃、鼻樑英挺，相當帥氣，小時候擺出俏皮表情與堂妹合照，長大後則在海邊衝浪、上台表演吉他，是個多才多藝的陽光男孩。

▲▼全若堯小時候與堂妹合照；全若堯海邊衝浪。（圖／家屬提供）

南投縣議員、全若堯的四伯全文才表示，本案有太多疑慮，他以前也是裝甲兵，當時入伍前半年都是在學砲操等基本動作，根本踏不進砲台，就算要進去也須經過車長同意，為何現在可以讓一個當百天兵的役男直接就進去砲台？他們基本訓練是否已經足夠？況且現在戰車性能應比以前更佳，如今卻發生意外，令人遺憾。

▲全文才表示，希望國防部、政府釐清事情真相 。（圖／記者白珈陽翻攝）

全若堯的表哥全若安今日也至靈堂前弔唁，他難掩傷痛地說，第一時間聽到消息時腦袋一片空白，他跟全若堯是一起從小玩到大，上禮拜全若堯才回到部落跟他一起聊天，談心事、分享營區裡遇見的新鮮事物。全若安說，全若堯是很開朗的一個孩子，有若堯在就不會無聊，是家族的開心果。

全若安表示，若堯曾提及想當公務員，希望他到了另一邊後，可以持續努力、完成夢想。

▲全若安說，得知消息時腦袋一片空白。（圖／記者白珈陽翻攝）