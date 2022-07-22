徹查給交代！裝甲兵殉職　江啟臣痛批國防部：不要今天公祭明天忘記

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地訓練，卻在21日進行CM11戰車保養時，發生1死1傷的意外，其中24歲全姓士兵裝上葉克膜、搶救8小時仍不幸殉職。對此，國民黨前主席、立委江啟臣22日出席「7月份民本調查－防疫議題」記者會時表示，究竟是機械、人為操作，還是訓練SOP的環節出問題，國防部一定要徹查清楚、痛定思痛檢討，給家屬交代，不要讓外界認為每次公祭之後就忘記，國軍不應白白犧牲。

裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地訓練，然而在進行CM11戰車砲塔鑑定整備時，疑因操作不慎，蔣姓士官及全姓士兵遭戰車砲管撞擊，全兵不幸殉職，三軍統帥蔡英文指示國防部釐清事故原因，而陸軍司令部今天表示，司令徐衍璞上將於昨天事發後即進駐第八軍團，針對內部管理、訓練整備、後勤維保等面向全面實施調查檢討，相關違失人員將依「毋枉毋縱、絕不護短」原則，核予適懲。

江啟臣22日出席啟思民本基金會「7月份民本調查－防疫議題」發布記者會時，針對全姓士兵因故身亡事件提出疑點，他說，全姓士兵為軍事訓練役的士兵，要釐清他在演訓過程中所負責的工作，是否在訓練、管理上有疏漏？另外，對於訓練意外的防範，國防部是否在勤務前有做好相關教導，或相關意外的預防措施、強化？雖然演習視同作戰，但訓練意外事故頻繁發生，不僅打擊兵官士氣，也嚴重影響國人對國防的信心。

根據《東森新媒體ETtoday》統計，截至今日，6年來國軍共發生20起意外事件，釀29死，包括其中11起墜機、3起戰車相關。江啟臣痛批，國防部對每起事故都要痛定思痛檢討，訓練意外不應該一犯再犯，查明究竟是機械、人為操作，還是訓練SOP的環節出問題，給家屬一個交代，「不要讓外界認為，每次公祭之後就忘記，國軍不應白白犧牲。」