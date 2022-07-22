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社會 社會焦點 保障人權

高鐵隨機「撩」婦：喜歡靠著妳　男大生拍片傳網衝點閱慘了

▲▼ 台灣高鐵,高鐵服勤員 。（圖／記者張一中攝）

▲黃姓男大生在高鐵拍下搭訕婦人「喜歡靠著妳」的短片傳網，被檢察官認為涉嫌犯罪。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

世新大學一名黃姓男大生日前搭高鐵時，隨機搭訕1名中年婦人詢問：「喜歡靠窗還是靠走道？」婦人還沒來得及反應，黃男就說：「我喜歡靠著妳。」黃男自拍下過程上傳網路，婦人感到羞愧難堪提告，學校為此召開性評會，黃男仍認為很有趣，台北地檢署22日依違反《個資法》等罪起訴黃男，並具體求處7個月徒刑。

黃姓男大生時常隨機拍攝路邊的叔叔阿姨，手比愛心詢問看不看得懂意思；或對阿姨自稱不想取振興五倍券，然後突然開口說：「我想娶妳。」甚至自拍搭計程車忘記帶錢，問司機大哥「可以用肉償嗎？」然後將第一視角的影片上傳個人IG，黃男因此累積了4.1萬粉絲，甚至曾因此被媒體報導。

不過黃男自認為的有趣影片，不是每個人都買單，他在3月6日搭乘高鐵時，對1名婦人詢問：「喜歡靠窗還是靠走道？」婦人因為正好戴著耳機，沒聽清楚，反問了1聲：「嗄？」黃男接著就說：「我喜歡靠著妳」，婦人尷尬回應：「不用了，謝謝！」

黃男將這段影片上傳IG，又授權給媒體使用報導，消息很快就傳開，家住宜蘭的婦人一直被同事親友關心詢問，氣得向宜蘭縣刑大提告，並向學校申訴，世新大學曾為此召開性評會，雖然結論是性騷擾不成立，但也要求黃男將這段高鐵影片下架。

而黃男在面對刑事責任時，仍不覺得自己有錯，認為拍這些影片很有趣，可以刺激衝高點閱率，檢察官調查後認為，黃男拍攝手法已經足以使人直接辨識出婦人身分，且使得婦人當下以及事後得知影片公開後，感到名譽受損難堪，因此依違反《個人資料保護法》、公然侮辱等罪起訴黃男，並請求法官判處不能易科罰金的7個月有期徒刑，讓他去坐牢。

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