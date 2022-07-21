小玉有機會不用坐牢！賣換臉A片害119女　得易科罰金理由曝光

記者黃哲民／台北報導

昔日百萬網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿，涉將高嘉瑜、黃捷等知名女性的容貌，以「深偽Deep Fake」的AI技術取代AV女優五官，合成換臉A片出售牟利，今各被判刑5年6月與3年8月，但皆得易科罰金，有機會免坐牢，高嘉瑜受訪認為判太輕，不過法官量刑理由指出，朱男2人無前科、始終認罪，更重要的是「試圖與受害人和解賠償」，因此被認定「態度尚佳」。

▲民進黨及立委高嘉瑜遭朱玉宸換臉A片所害，受訪認為一審判太輕。（圖／記者張君豪翻攝）

新北院開庭審理本案時，現任高雄市議員的黃捷與另4位受害女子親自出庭，都拒絕跟朱男和解，並各向朱男求償10萬元到100萬元，另有約20位受害人集體委託律師代為出庭，各要求朱男賠償120萬元，同樣不願因和解而讓朱男有輕判機會。

▲高雄市議員黃捷也是朱玉宸換臉A片的受害人，她認為一審判決讓119位受害人得到些許安慰 。（資料照／記者黃哲民攝）

法官審理認為，朱男和莊男不循正途賺錢，竟由莊男（23歲）在網路蒐集受害人照片與影片，從中擷取「臉模」（即人臉特徵）當做合成素材，再由朱男（27歲）以「DEEPFACELAB」（換臉軟體）及「深偽Deep Fake」的AI技術，製作幾可亂真的合成換臉A片，藉此上網兜售。

法官指出，人臉特徵受《個人資料保護法》的保障，朱男2人盜用人臉特徵更用來合成猥褻影片，不但破壞善良風俗，更上網快速散播、甚難阻止與收回，因而嚴重影響受害人的身心名譽，朱男2人犯行實屬惡劣。

▲網紅「小玉」朱玉宸因合成知名女性的換臉A片，所犯119罪雖被合併判刑5年6月，但各罪都得易科罰金。（資料照／記者陳以昇攝）

不過法官考量朱男2人犯後始終坦承犯行，也無前科，又試圖與受害人和解賠償，態度尚佳，因此將朱男所犯《個資法》119罪合併判刑5年6月、得易科罰金200萬5000元，莊男所犯119罪合併判刑3年8月、得易科罰金133萬5000元，若就此定讞，執行檢察官准許2人易科罰金且2人付得起，就有機會免坐牢。

此外，法官也諭知沒收朱男本案犯罪所得共1208萬餘元、沒收莊男犯罪所得130萬元，全案可上訴。高嘉瑜今受訪表示一審判決過輕，完全沒辦法彌補受害者的傷痛，她將積極推動修法，希望遏止Deep Fake技術所衍生的犯罪行為，黃捷受訪感謝法官做出正義的判決，讓包含她在內119位受害者得到些許安慰，未來取得朱男的賠償，她將全數捐給婦女團體從事公益。