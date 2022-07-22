女友劈腿分手不甘心！失戀警濫查情敵個資　拿鐵鎚奔他家砸車

▲新北一員警失戀後，擅自用公務系統查得情敵林男資料，然後潛入林男社區住處地下停車場，用鐵鎚敲破他福斯汽車的擋風玻璃、右後車窗及右後照鏡。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者郭玗潔／高雄報導

新北一員警失因發現女友另結新歡，分手後利用職便，用自己和同事的帳號登入警務系統，查得情敵林男的資料，並據此潛入林男住處的停車處，以鐵槌敲破林男汽車的擋風玻璃、車窗、後照鏡。士林地方法院審理後，考量李男坦承犯行，又已與林男和解，依6個違反個資法犯行，判他合併執行有期徒刑1年，緩刑3年。

據了解，27歲李姓警員，警專32期畢業，2018年到新北市淡水警分局水碓派出所服務。翌年，因為女友劈腿2人協議分手，但李員始終心情難以平復，情傷1年多後，2021年2月中，在未經所長同意下，利用警用系統違法查到前女友現任男友的車籍資料。

李警於同月25日到淡水區新市五路三段一處社區大樓找朋友訴苦，2人聊到前女友的現任，剛好住在這個社區，想起遭背叛的往事難忍怒火，於是2人穿上雨衣持鐵鎚，巧妙地避開監視器，跑到地下室停車場，拿鐵鎚敲破林男白色福斯汽車的擋風玻璃、右後車窗及右後照鏡。

凌晨3時許，被害人到地下室取車驚見愛車被砸，立刻報警。警方調閱相關監視器清查進出社區住戶，調查後赫然發現，涉案的是「自己人」，淡水警分局當天上午立即做出懲處，將李員調離現職，加重記過2次，並依違反個資法、妨害秘密及電腦使用罪嫌函送偵辦。

檢警調查發現，李男利用派出所內用電腦和M-Police行動載具裝置，輸入自己和同事的帳號密碼，登入「智慧分析決策支援系統」、「車籍資訊系統」、「M-Police系統」蒐集情敵身分證字號、車籍、出入境等個人資料，並潛入林男住處地下停車場毀損林男汽車，此案經士林地院審理，考量李警犯後已坦承犯行，且與被害人達成調解，將李男6次違法查詢個資，合併執行徒刑1年，緩刑3年。