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2警值勤待店家泡茶聊天！　分局：上門幫民眾釋疑...記申誡1次

▲▼高雄警於值勤時被民眾拍下在店家門口喝茶、聊天，質疑怠勤。（圖／民眾提供）

▲高雄警於值勤時被民眾拍下在店家門口喝茶、聊天，質疑怠勤。（圖／民眾提供）

地方中心／高雄報導

高雄市三民二分局陽明派出所日前有2名員警，被民眾拍到執行勤務時竟在店家門口泡茶、聊天超過1小時，民眾質疑員警趁機偷懶。對此，陽明派出所證實此事，並澄清表示為員警應店家請求，釋疑多項交通違規問題，因員警停留太久而造成民眾觀感不佳，分局查證相關事實後，將對2名當事員警進行行政懲處。

警方表示，整起事件為一名孫姓警友家人騎機車超速，因而收到一張1200元的超速罰單，孫男對此有疑慮，陽明派出所的許姓男警和謝姓女警，也應店家要求前往釋疑，向店家解釋超速罰單等事項，不過卻因為停留時間過久，更被民眾目擊到2人在店家喝茶、聊天，質疑員警於勤務時間怠惰，因而將過程拍下，怒向警局投訴。

陽明派出所回應，經查證後，許姓男警和謝姓女警，確實在6月25日於下午15時許至17時許單位巡邏勤務，前往轄區內的義華路店家為民服務，於停留期間遭到民眾拍下。

▲▼高雄警於值勤時被民眾拍下在店家門口喝茶、聊天，質疑怠勤。（圖／民眾提供）

▲警方也對此回應，表示為員警應店家要求上門釋疑。（圖／民眾提供）

派出所表示，2人應店家請求協助釋疑多項交通違規問題，因久留該處且未向所長或分局勤務指揮中心報備，造成民眾觀感不佳，分局調查後審認為2人確實有怠惰勤務之觀感，後續也將對2人各記申誡一次，同時要求分局所屬同仁，執勤時段至民宅為民服務應依規定報備，以免造成觀感不佳之情事。

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