網美搭火車直播！Turn口罩狂噴講整路　旁人氣炸想播往生咒

記者黃翊婷／綜合報導

在這個全民網紅的時代，不少網紅、網美都會開設直播與粉絲分享身邊大小事。但一名女網友昨日（13日）在網路論壇PO文抱怨，搭火車時鄰座的女乘客突然拿出手機開始直播，一路講了好幾個小時，中途還有車務人員提醒對方要戴好口罩，讓受到打擾的她覺得很無言。

▲原PO希望直播主們不要在搭乘大眾運輸工具時開直播，避免影響其他乘客。（圖／翻攝自Dcard，下同）

原PO在網路論壇Dcard的文章中提到，搭乘火車時鄰座的女乘客突然開始直播與粉絲互動，一講就是好幾個小時，中途還因為口罩沒戴上被車務人員提醒，讓她感到很困擾，這才決定PO文，希望各位直播主不要在火車上開直播，因為不管講話多小聲，都會打擾到其他同車廂的乘客，「拜託大家一起讓火車搭起來更美好，好不好？」

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▲曾有網友在高鐵上遇到直播主大聲開直播。

文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都留言力挺原PO，「這麼沒水準」、「直播不要太久我還可以忍受，疫情這樣不戴口罩是在搞什麼鬼」、「叫列車長來讓她閉嘴」、「善用台鐵文字客服，馬上有列車長為妳處理」、「妳也拿出手機開始播往生咒啊，給她來點背景音樂」、「要讓她消失很簡單，喊親愛的別再直播了」。不過，也有部分網友覺得，原PO與其偷拍再上網PO文，還不如當下直接提醒對方。

然而，在這個全民網紅的時代，不少網友都曾遇過和原PO一樣的困擾，認為搭乘大眾運輸工具時開直播的確會打擾到其他乘客，「之前也在捷運遇過女直播主，只能說，只要她不尷尬，尷尬的就是別人，全車的人都在看她直播，她還是很厚臉皮地繼續跟粉絲互動，厲害」、「我在高鐵遇過有人開直播，我說『你可以安靜一點嗎』，他說他很小聲了，但他那音量大到跟救護車有得拚」。