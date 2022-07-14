YouTube道歉了！「Lofi Girl」強勢回歸　聽眾嗨：不能沒有妳

▲Lofi girl回來了。（圖／翻攝自YouTube／Lofi girl）

實習記者徐羽彤／綜合報導

本站日前報導《讀書好夥伴！破6.6億觀看次數 「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架》，「Lofi Girl」頻道被無預警停播，讓許多聽眾感到相當錯愕，還在推特上以標籤「#BringBackLofiGirl」發文，希望引起YouTube注意。沒過多久，YouTube承認是檢舉誤會，恢復了頻道播放。

這支長達兩年半的直播影片名為「lofi hip hop radio - beats to relax/study to」，影片畫面中是一個小女生戴著耳機，在夜色與貓的陪伴下認真讀書，也因此被稱為「讀書女孩」。據悉，影片累計有6.6億次的點閱率，且直播頻道「Lofi Girl」也有千萬訂閱人數，若依照YouTube的廣告分潤計算，可能有超過2600萬新台幣的收入。

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此次直播中斷，主要是因為遭到檢舉，一家「FMC Music」音樂公司提出版權宣告，YouTube便認為，頻道播放的音樂沒有版權。不過，「Lofi Girl」其實都是自有音樂品牌中的音樂，並沒有違反版權。頻道恢復後，雖然舊有的影片目前仍無法觀看，但頻道已開啟新的直播。

看到「讀書女孩」再次出現，不少網友紛紛湧入留言，「開播了」、「Lofi女孩還沒有辭掉她的讀書工作」、「工作的時候真的不能沒有妳」、「復活了」、「書讀太久被迫放暑假了」、「無數夜晚在聽她。」也有人仍在傻眼，「被關掉真的很瞎」。

The lofi radios have been taken down because of false copyright strikes, hopefully @YouTubeCreators @YouTube will sort this quickly... pic.twitter.com/X01hL6jT2N — Lofi Girl (@lofigirl) July 10, 2022



