YouTube道歉了！「Lofi Girl」強勢回歸　聽眾嗨：不能沒有妳

▲Lofi girl回來了。(圖/翻攝自YouTube/Lofi girl)

實習記者徐羽彤/綜合報導

本站日前報導《讀書好夥伴!破6.6億觀看次數 「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架》,「Lofi Girl」頻道被無預警停播,讓許多聽眾感到相當錯愕,還在推特上以標籤「#BringBackLofiGirl」發文,希望引起YouTube注意。沒過多久,YouTube承認是檢舉誤會,恢復了頻道播放。

這支長達兩年半的直播影片名為「lofi hip hop radio - beats to relax/study to」,影片畫面中是一個小女生戴著耳機,在夜色與貓的陪伴下認真讀書,也因此被稱為「讀書女孩」。據悉,影片累計有6.6億次的點閱率,且直播頻道「Lofi Girl」也有千萬訂閱人數,若依照YouTube的廣告分潤計算,可能有超過2600萬新台幣的收入。

此次直播中斷,主要是因為遭到檢舉,一家「FMC Music」音樂公司提出版權宣告,YouTube便認為,頻道播放的音樂沒有版權。不過,「Lofi Girl」其實都是自有音樂品牌中的音樂,並沒有違反版權。頻道恢復後,雖然舊有的影片目前仍無法觀看,但頻道已開啟新的直播。

看到「讀書女孩」再次出現,不少網友紛紛湧入留言,「開播了」、「Lofi女孩還沒有辭掉她的讀書工作」、「工作的時候真的不能沒有妳」、「復活了」、「書讀太久被迫放暑假了」、「無數夜晚在聽她。」也有人仍在傻眼,「被關掉真的很瞎」。

The lofi radios have been taken down because of false copyright strikes, hopefully @YouTubeCreators @YouTube will sort this quickly... pic.twitter.com/X01hL6jT2N