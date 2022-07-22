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烏克蘭有望反攻！　英軍情六處局長曝：俄軍攻勢將失去動力

▲▼ 烏克蘭東部頓內茨克州克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）持續遭俄軍炮火摧殘。（圖／路透）

▲ 烏東頓內茨克州克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）持續遭俄軍炮火摧殘。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰火延燒第149天，英國對外情報機構「秘密情報局」（俗稱軍情六處，MI6）局長摩爾（Richard Moore）分析，俄軍「正在失去動力」，入侵勢力減弱，未來幾周將越來越難取得人力和物資，將成為烏克蘭反擊的機會。

根據CNN，摩爾出席美國科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時表示，他認為俄軍在烏克蘭即將失去動力，「我們的評估是，俄國未來幾周將越來越難提供人力和物資，將不得不以某種方式停止攻擊，將為烏克蘭帶來反擊的機會。」

摩爾菲分析，烏軍仍然士氣高昂，「他們收到越來越多優質武器。相較之下，俄軍最初佔領基輔和推翻政府的目標明顯失敗，在烏克蘭東部主要靠『砲灰』進攻。」

他透露，俄國2月底侵烏以來，歐洲各國已經驅逐逾400名在外交掩護下行動的俄國情報官員，估計這可能使俄國在歐洲間諜活動能力減半，近幾月還有偽裝成平民在地下活動的俄國間諜身分曝光被捕。

俄國總統普丁身體狀況欠佳的傳聞不斷，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯20日出面闢謠，稱普丁身體簡直「太健康了」。摩爾對此也重申，沒有證據表明普丁出現嚴重健康問題。

當被問及中國應從俄國侵烏中吸取什麼教訓，尤其是對北京侵台可能性時，摩爾則表示，目前要下定論為時過早，但認為中國國家主席習近平正關注這場衝突，以及西方國家如何應對，「我認為他低估美國的決心和力量。這可能導致他誤判，尤其是針對台灣」，但不認為台海戰爭無法避免。

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