拜登確診服Paxlovid！緊急停用「心臟病藥物」　醫警告：恐血栓

▲美國總統拜登確診新冠肺炎,目前正在白宮進行隔離。(圖/路透)

記者王佩翊/編譯

美國總統拜登21日確診,白宮表示,拜登的症狀十分輕微,且已經開始服用抗病毒藥物Paxlovid,而他也在白宮進行隔離並繼續辦公。拜登因為慢性疾病因此平時必須服用心臟病藥物艾必克凝(Eliquis),然而由於Paxlovid有可能與該藥物產生交互反應,因此在服用期間內,拜登需停用艾必克凝。對此,有醫學專家則擔憂,此舉可能會提高血栓風險。

▲拜登21日開始服用輝瑞新冠口服藥Paxlovid。(圖/路透)



根據《紐約郵報》報導,白宮新冠疫情應對協調員阿希什·賈哈(Ashish Jha)在記者會上表示,總統拜登21日確診後,已於同一天開始服用新冠抗病毒藥物Paxlovid,為期5天,而過程中他會停止服用心臟病藥物艾必克凝。

他強調,這樣的醫囑是「非常符合標準的」,因為Paxlovid與抗凝血藥物共同服用時,可能會產生潛在的副作用。事實上,美國食品藥物管理局(FDA)與艾必克凝的製造商都建議應謹慎服用這2種藥物。

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu