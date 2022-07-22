拜登確診服Paxlovid！緊急停用「心臟病藥物」　醫警告：恐血栓

▲美國總統拜登確診新冠肺炎，目前正在白宮進行隔離。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登21日確診，白宮表示，拜登的症狀十分輕微，且已經開始服用抗病毒藥物Paxlovid，而他也在白宮進行隔離並繼續辦公。拜登因為慢性疾病因此平時必須服用心臟病藥物艾必克凝（Eliquis），然而由於Paxlovid有可能與該藥物產生交互反應，因此在服用期間內，拜登需停用艾必克凝。對此，有醫學專家則擔憂，此舉可能會提高血栓風險。

▲拜登21日開始服用輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（圖／路透）



根據《紐約郵報》報導，白宮新冠疫情應對協調員阿希什·賈哈（Ashish Jha）在記者會上表示，總統拜登21日確診後，已於同一天開始服用新冠抗病毒藥物Paxlovid，為期5天，而過程中他會停止服用心臟病藥物艾必克凝。

他強調，這樣的醫囑是「非常符合標準的」，因為Paxlovid與抗凝血藥物共同服用時，可能會產生潛在的副作用。事實上，美國食品藥物管理局（FDA）與艾必克凝的製造商都建議應謹慎服用這2種藥物。

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拜登1988年曾因患有腦動脈瘤而退出總統大選，當時的他歷經了2次的開顱手術。由於血栓可能會導致腦動脈瘤，因此拜登長年服用抗凝血藥物艾必克凝，該藥物能降低心房顫動患者中風和血栓風險。

儘管賈哈一再強調，在服用Paxlovid期間停用艾必克凝是非常正常的事，但是卻未提及FDA曾公開警告，「過早停用包含艾必克凝在內的任何抗凝血藥物，將會增加血栓風險。」

紐約大學朗格尼醫學中心的希格爾博士（Marc Siegel）則表示，他建議拜登在服用Paxlovid期間減少艾必克凝的用量，而非完全停用。拜登除了艾必克凝，同時也在服用降膽固醇藥物冠脂妥（Crestor），但停用冠脂妥的影響，將不會比艾必克凝嚴重。

除此之外，由於Paxlovid與艾必克凝的交互作用通常會持續約8天，因此拜登在服用完Paxlovid後，至少還需停止服用艾必克凝3天。

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