乘客機上死亡怎麼辦？　空服員曝正確做法：遺體繼續放座位上

▲《新英格蘭醫學》研究指出，每600次的飛行就會遇到一次緊急醫療事件。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者張方瑀／綜合報導

搭乘飛機的時候，若是機上有人發生意外死亡，空服人員該如何處理呢？過去曾有人傳說，機組人員會將遺體放進廁所裡，但英國一名空服員表示，飛機不會因此緊急降落或改變航道，也不會將遺體放進廁所，唯一做法就是讓遺體留在原地或其他空座位。

英國25歲空服員瑪麗（Sheena Marie）在TikTok分享一段「若是在機上遇到有人死亡該如何處理」的影片，她表示，雖然對普通旅客來說，在機上發生緊急醫療事件的可能性不大，但對於空服員來說，這個機率要大上很多，「如果旅客因心臟病發作死亡，而我們卻無能為力，我們就只能等待，直到抵達目的地。」

瑪麗指出，把過世乘客的遺體留在原地其實並不罕見。過去曾有人流傳，會把意外過世旅客的遺體放在廁所，但瑪麗澄清並不會這樣做，因為會無法安全固定好遺體。這段影片已經有超過280萬人觀看。

▲瑪麗指出，把過世乘客的遺體留在原地其實並不罕見。（圖／翻攝自TikTok／sheenie_weenie_）



《新英格蘭醫學》研究指出，每600次的飛行就會遇到一次緊急醫療事件，通常是暈厥、呼吸系統問題、心臟問題、噁心或嘔吐，大約有0.3％的機率會遇到乘客死亡。

國際航空運輸協會（IATA）的指導方針指出，當機組人員嘗試對乘客實施30分鐘心肺復甦術之後，也需要尋找機上是否有其他乘客擁有醫療專業可以提供協助。若是在沒有醫生指示，乘客持續失去意識、停止呼吸、沒有反應，就只能被推定死亡，機組人員應立刻通知駕駛艙，讓飛機降落時能有相關單位接應。飛機不會因為有乘客死亡而改變航道。

IATA也建議機組人員，若是機上有足夠空位，會先將遺體移動到較少人的位置，當飛機滿載時，則會將遺體固定在原座位，保持直立的姿勢，「如果沒有裝進屍袋，則須將遺體的眼睛闔上，並用毯子蓋住脖子以下，直到飛機降落讓醫療人員接管。」

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