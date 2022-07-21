人妻彎腰「雪乳快掉出」　替7歲兒慶生影片被罵爆！霸氣回嗆酸民

記者吳美依／綜合報導

英國37歲辣媽拉奎爾（Raquel Dicuru）身穿紫色平口碎花洋裝，替7歲兒子舉辦生日派對，當晚回家看見照片及影片才發現，自己彎腰幫忙點蠟燭時，雙峰幾乎快掉出來，深V乳溝完全搶走焦點。她覺得實在太滑稽了，於是把影片分享至TikTok，卻遭抨擊「不得體」、「很想吸引注意力」，立刻霸氣反擊酸民太無聊，「找點事做吧！」

拉奎爾回憶，當天是正值6月初的炎熱天氣，她穿了一件很舒服的衣服去公園野餐，而且派對上根本沒人注意到，「我們都活在當下，替我兒子唱生日快樂歌。」

▲拉奎爾穿著低胸洋裝，卻被網友批評不得體。（圖／翻攝TikTok@thatecolady）



沒想到，留言處湧入大批網友批評，「妳硬要強調這件事，真的很病態。」、「妳為什麼會穿這種衣服去孩子的生日派對啊？」、「女人總是知道什麼時候該玩了。」不過，也有不少人替拉奎爾說話，「抱歉，但我看不出哪裡有問題，如果你去海灘，會看到露更多的人。」、「不過就是胸部而已，笑一個吧。」

拉奎爾認為，這就像有人從廁所出來時，鞋上還黏著衛生紙一樣搞笑。她沒想過外界反應如此激烈，也認為穿這件洋裝一點錯都沒有，也不需因為別人的感受而把自己包緊緊，「世上一半的人都有乳房，我不知道為什麼這會變成一個禁忌？」

拉奎爾還說，許多男網友批評女人的一些舉動「居心叵測」、「只是想要引起男人注意」，「聽起來他們似乎和女性有過不好的經驗，所以才會認為我『希望所有爸爸都盯著看，想要引起注意』。」