妹子加薪嗨翻「拍TikTok炫耀」　下場慘了！秒丟科技業飯碗

記者吳美依／綜合報導

來自美國的萊克西（Lexi Larson）最近換了新工作，從行銷公司跳槽到科技業，年薪大幅增加2萬美元（約新台幣60萬元）。她在TikTok開心宣布此事，但影片被老闆看見後，卻立刻丟了飯碗，「TikTok害我被解雇了！」

萊克西現居科羅拉多州丹佛市（Denver），她在影片中透露，年薪從7萬美元提高至9萬美元，也分享自己如何獲得這份新工作。

▲萊克西在TikTok分享薪資行情，結果被火速解雇。（圖／翻攝TikTok@itslexilarson）



萊克西知道，討論薪資的權利受到《全國勞資關係法》（National Labor Relations Act）保護，但在得知公司發現影片後，依然決定刪除，以免激怒老闆。

不過一切為時已晚，萊克西因為這件事被約談，而公司顯然「非常、非常不喜歡」這部分享薪資的影片，她詢問自己是否違反任何資安規範，上司回答「沒有」，但是不願「冒這個險」。

約談2天後，萊克西就被解雇了，僅在夢寐以求的科技業工作2周。她打電話給以前的主管，哭訴自己沒了工作，最後幸運重返行銷公司。

▲萊克西向粉絲坦白自己被解雇。（圖／翻攝TikTok@itslexilarson）

知名律師約瑟夫（Bennitta Joseph）接受《今日美國》採訪時指出，為了公司利益著想，資方總會盡可能確保員工沒有發表歧視性言論、洩漏商業機密、威脅使用暴力、涉入非法行為，「如果他們發現你在做這些事情，就可能成為解雇理由。」

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