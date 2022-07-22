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配料熱量大解密！煉乳珍珠雪花冰熱量＝便當　營養師教你健康吃

▲▼刨冰、剉冰、冰店、吃冰、芒果冰。（圖／記者許力方攝）

▲剉冰是解暑的良品，但這些配料可能都是熱量炸彈，一碗吃下來熱量堪比一個便當。（圖／記者許力方攝）

實習記者楊子嫻／綜合報導

隨著暑假的到來，天氣變得更加炎熱，氣溫動輒30度起跳，熱不可耐的夏日，不少人會利用吃剉冰來消暑、或是取代正餐。但要小心，剉冰的配料可能是熱量炸彈！不小心還可能吃進1個便當的熱量。好味營養師品瑄就在社群上，分享了常見剉冰配料的熱量表，並公開如何吃才能消暑又不會變胖，讓不少人直呼「要慎選！」

面對冰店櫥窗內琳瑯滿目的配料，從冰的基底到配料，如何吃的開心又不胖，就是一門大學問。好味營養師品瑄日前在社群上，介紹了常見的配料熱量表，並將配料依熱量分成紅燈、黃燈、綠燈，這3大種類，更在YouTube頻道上發布講解影片，供大家在配料的選擇上能夠有所依據，其實選擇清冰搭配綠燈區中的配料，也是可以吃得很低卡，在享受的同時保持身材不走樣。以下介紹的配料熱量以店家2湯匙的量估算。

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綠燈配料-放心吃

愛玉5 kcal
仙草10 kcal
椰果75 kcal

黃燈配料-原型澱粉 可以吃

芋頭100至150 kcal
紅豆、綠豆、薏仁120至140 kcal

紅燈配料-加工澱粉 要少吃

芋園128 kcal
布丁145 kcal
粉粿150 kcal
湯圓154kcal
珍珠165 kcal
花生180 kcal
較特別的是花生雖是原型澱粉，但本身油脂豐富，熱量也因此更高。

▲▼剉冰配料熱量表。（圖／翻攝自Facebook／好味營養師品瑄受權提供）

▲剉冰配料熱量表。（圖／翻攝自Facebook／好味營養師品瑄受權提供）

而在冰底的選擇上，選擇加了糖水的清冰，熱量上還是會比雪花冰少2分之1，如果想在剉冰上多加些想吃的料，清冰加2匙糖水是較佳的選擇。

另外在配料選擇上，盡量選擇綠燈、黃燈區的配料，紅燈的配料斟酌選擇一項添加。不過有些人會在選完配料後，在加上黑糖醬或是煉乳，營養師也提醒，剉冰的配料都是透過糖水熬煮，糖分挺高，盡量就別再另外添加醬了；或者選擇與好友一同分食，在滿足的同時減低攝取的熱量。

好味營養師品瑄：臉書粉絲團youtube頻道

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