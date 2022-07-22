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高中生服儀不整「罰站4節課」家長找議員助理施壓　學校送1大過

▲▼新北高中生服儀不整「罰站4節課」家長找議員助理施壓　學校送1大過。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友不滿校方的懲處結果。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北一名男網友指控，蘆洲區某知名私立高中，有3名高一學生因為服儀問題被教官罰站，其中一名學生因未連絡到家長，被罰站了4節課的時間，因此家長找議員助理跟學校溝通，最後3名學生卻被各記一支大過，讓他疑惑「試問大家認為合理嗎？」

該名男網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文表示，學生被罰站4節課後跟家長反應，表示被教訓的過程中有聽到教官說三字經，因此家長詢問另兩位同學確認後，立刻請學校釐清，但校方未回應。

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事後，家長詢問議員助理，教育局請學校召開校務會議後，學校呈上調查報告，取得教育局判定教官無不當處分的結果。學校因此拿此結果將說有聽到的學生都各記1支大過，記過原因為「對師長惡意指控涉及侮辱」，讓他忍不住詢問「試問大家認為合理嗎？」

▲▼新北高中生服儀不整「罰站4節課」家長找議員助理施壓　學校送1大過。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆料公社）

網友看完紛紛留言，「這故事告訴我門，議員助理不夠力，請大家注意」、「所以家長上班要隨時都能接手機？」「很多學生不也都公然罵老師三字經」、「小孩子服儀不好就該糾正，做家長的動不動找議員、找立委，什麼身教」、「說真的你跑去哪裡鬼混？為什麼小孩聯絡不到你」。

也有人說，「教官…這種孩子更應該好好管理一下」、「以前看到教官跟看到鬼一樣，看到都跑光了，教官講什麼都不敢頂嘴，真的慈母多敗兒啊」、「怎麼學生犯錯，最後變成討伐教官」、「好啦好啦！你家小孩很乖啦，都是被教官帶壞的」、「這間本來就很嚴格，父母送去前就要有心理準備。我是不太懂為啥要找議員」。

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