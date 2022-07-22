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細節控要瘋了！寶島眼鏡推「哈利波特系列鏡框」學院、閃電、金探子通通入「鏡」

▲▼ 細節控要瘋了！寶島眼鏡推「哈利波特系列鏡框」學院、閃電、金探子通通入「鏡」 。（圖／品牌提供）

▲誰說眼鏡時尚很難駕馭？「寶島眼鏡 哈利波特系列」與國民女友泱泱合作，展現零失分的穿搭時尚！（圖／寶島眼鏡提供，下同）

消費中心／綜合報導

「零失手」英倫學院穿搭風 關鍵就靠「寶島眼鏡 哈利波特系列鏡框」！
要如何以眼鏡一秒提升有型有款的氣質與時尚？關鍵就是——寶島眼鏡哈利波特系列鏡框！全台最大眼鏡通路「寶島眼鏡」，這次特別與「哈利波特」合作打造時尚好搭的系列鏡框，細節更要滿足所有哈利波特粉的期待！透過代表不同學院的多款經典搭配，無論是白皙膚色或是健康小麥色，都能找到專屬於自己的命定色系！鏡框也從百搭的大方框，到近年時髦崛起的復古圓框和多邊細框通通都有！讓粉絲徹底陷入「這支也想要、那支也好看」的選擇障礙。

細節決定一切質感！
3款主打鏡框「金探子、閃電、9¾月台」驚喜入鏡粉絲必收
值得一提的是，此次全新系列鏡框可說「細節滿滿」，從鏡框、鏡腳甚至鼻墊，都能看出致敬電影的巧思！例如以最經典的閃電標誌或四大學院徽章呈現鏡腳設計、或是以金探子鑄件鑲嵌在鏡框上，鼻墊更以哈利波特的「H」打造出辨識度極高的英倫學院風，種種設計要讓喜歡哈利波特的細節控也大嘆滿足。

▲▼ 哈利波特,眼鏡,魔法,眼鏡口罩鍊,寶島眼鏡,鏡框,泱泱。（圖／寶島眼鏡提供）

▲由上而下依序為「立體金探子復古圓框（典藏紅）」、「閃電標誌多邊圓框眼鏡（霧金銀）」和「9¾月台大方框眼鏡（玫瑰金）」，細膩設計同時注入各種哈利波特元素，讓人愛不釋手

如果擔心百搭的鏡框與設計讓人看到腦弱，每支都想要？粉絲腦粉們不妨先從以下3款主打鏡框開始試戴起！首先，能悄悄提亮膚色，又能瞬間打造優雅形象的「立體金探子復古圓框（典藏紅）」，圓框處還鑲嵌了一顆小巧靈動的金探子，收藏性極高。想跟上近年大勢眼鏡潮流，「閃電標誌多邊圓框眼鏡（霧金銀）」不僅框型設計感十足，鏡架更巧妙做出閃電標誌，是個性低調的設計潮人必收款式。戴上後，馬上提升溫柔亮眼度的「9¾月台大方框眼鏡（玫瑰金）」，除了質感滿分的色調搭配，鏡架上也鑲嵌了9¾月台元素，讓泱泱戴了之後也大呼身為哈利波特迷真的大大滿足!

▲▼ 細節控要瘋了！寶島眼鏡推「哈利波特系列鏡框」學院、閃電、金探子通通入「鏡」 。（圖／品牌提供）

▲「寶島眼鏡」全新鏡框特別與「哈利波特」合作打造各式潮流鏡框。

看過泱泱的穿搭示範後發現，戴上不同鏡框彷彿就套上不同的「修臉濾鏡」又是一個全新的感受，像是單看可愛的圓框，戴上去後瞬間就有穿梭在各個魔法學院的質感文青風，大方框更是一秒就有小臉效果，讓五官不僅看起來更加精緻， 時尚潮感的都會女子形象更是一點都藏不住！戴上全新的哈利波特系列鏡框，迅速就能化身成「鏡」界的最潮時尚代表，讓路人的眼光全都聚焦在無懈可擊的眼鏡穿搭上。

哈利波特迷要瘋了「多款配件」超生火！首推「眼鏡口罩鍊」實用度＋時尚感走出大勢風格
這次除了有挑不完的質感鏡框，沒想到寶島眼鏡還祭出超有誠意的「系列精品配件」，毫無預警地再燒一波！包括疫情以來成為新興時尚配件的「眼鏡口罩鍊」，也成為此次的經典單品之一。畢竟費心打扮出門，但總是有口罩遮住1/2的臉龐，如何透過配件展現別出心裁的搭配術，就成為走在時尚伸展台上最關鍵的亮眼決戰點！

▲▼ 哈利波特,眼鏡,魔法,眼鏡口罩鍊,寶島眼鏡,鏡框,泱泱。（圖／寶島眼鏡提供）

▲復古古銅設計的眼鏡口罩鍊，讓粉絲一秒生火。

此次哈利波特系列經典眼鏡口罩鍊，精心鑄造出「9¾月台款」、「嘿美款」及「哈利波特款」3大款式，擷取故事中最精華的元素，兩側鑄件搭配呼應，實用度與細節質感也一次打包。而且別以為只能搭配眼鏡和口罩使用，時下最夯用途還包括耳機鍊，一鍊三用，就連泱泱都大讚「鏡」好搭。除了眼鏡口罩鍊外，可以放入女生旅行必備小物的多功能小物收納包、放在桌面上想放首飾或是收納眼鏡都質感滿分的眼鏡飾品收納盤、還有用最新圖騰設計的哈利波特圖騰超音波清洗機，都讓人無意識地想把錢錢交出來，變成哈利波特系列商品的形狀！

▲▼ 細節控要瘋了！寶島眼鏡推「哈利波特系列鏡框」學院、閃電、金探子通通入「鏡」 。（圖／品牌提供）

最懂粉絲心情的寶島眼鏡，這次與哈利波特合作推出系列鏡框，全系列只要1,680起，除了超高CP值，現在入手還送專屬配件組、哈利波特購物袋，搭配哈利波特系列鏡框整付滿3,980元就送專屬識別證(三選一)；滿4,980元還可多一個選擇-哈利波特托特包，系列精品的金額都可累積在內，包括造型精美的圖騰超音波清洗機、質感爆棚的多功能小物收納包、做為居家收納也超美型的眼鏡飾品收納盤等多款精品周邊。今年夏天，就讓自己從頭到腳和家居空間都有專屬的細膩元件陪伴，走上街頭還能恣意與泱泱一起展現最上「鏡」的時尚穿搭。

▲▼ 哈利波特,眼鏡,魔法,眼鏡口罩鍊,寶島眼鏡,鏡框,泱泱。（圖／寶島眼鏡提供）

▲▼不只鏡框與眼鏡口罩鍊，此次寶島眼鏡更推出多元專屬配件，直接收一套具紀念性也超療癒。

▲▼ 哈利波特,眼鏡,魔法,眼鏡口罩鍊,寶島眼鏡,鏡框,泱泱,WizardingWorld,HarryPotter,華納兄弟。（圖／寶島眼鏡提供）
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