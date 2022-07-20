同事配眼鏡　「1副近萬元」他驚呆了！全場卻逆風：不舒服吧

▲同事到眼鏡行，花8千塊配了一副眼鏡。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

聽到配一副眼鏡的價格，讓他忍不住驚呆！有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他聽同事分享去配眼鏡，挑了抗UV、全視線等功能的鏡片，加上鏡框價格要近萬元，打完折後實收8千元，讓他有點難以置信，不禁問卦「配一副眼鏡要8000元是何心態的八卦？」話題引發討論。

這位網友文中表示，同事去眼鏡行配眼鏡，「鏡片抗UV抗什麼與全視線等的一堆，鏡框也是名作，居然要8000元！」而且整副眼鏡原本可能要價近萬元，「鏡片配單面不是雙面某功能，加上打折才8000……」這讓原PO聽傻，「究竟配眼鏡要花到8000新台幣是何心態？有沒有這方面的八卦？」

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貼文一出，底下幾乎都逆風，「8千很正常吧= =」、「眼睛用的東西才8千= =」、「我鏡片加上框兩萬多，你參考一下」、「用大廠牌的鏡片，又加一堆功能，8千不算貴了好嗎」、「比起普通眼鏡兩年得換，我覺得划算」、「眼鏡不要省啦！8K的眼鏡戴起來不舒服吧」、「自從配到一萬以上，才知道世界原來可以更清晰」、「用過好鏡片就回不去了。」

▲有些人配一次眼鏡就噴掉萬把塊。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

還有網友直呼，「我也覺得買這種便宜貨是什麼心態」、「含鏡片8千還好啦！你自己的眼睛要用爛貨，別人也管不了你，鏡框8000就看人了」、「高度近視+散光本來就貴，不想破財就保護好眼睛」、「每天戴至少10幾個小時的東西，8千很貴？」、「朋友在眼睛行上班，他自用的就配兩萬多，戴起來過，真的有差。」

不過，也有人透露，如果不想花這麼多錢，還是可以殺看看或多比價，「眼鏡很好砍價，看你臉皮夠不夠厚而已」、「可以去別間問一模一樣的，有時價格你可能會嚇到。什麼框我都不信了，又不是配完變金城武」、「嫌貴就去日系連鎖店配就好」、「找認識的店從來沒配超過1500的」、「眼鏡利潤是真的高，不過一般人也拿不到成本價啦！呵呵！」