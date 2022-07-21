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快訊／24歲裝甲兵遭砲塔撞擊殉職　蔡英文指示全力釐清事故原因

CM-11勇虎式戰車,M48H,中華民國戰甲車發展中心,中華民國陸軍（圖／記者季相儒攝）

▲陸軍2官兵進行CM11戰車砲塔鑑定整備時，遭戰車砲管撞擊送醫。（非當事圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／綜合報導

屏東三軍聯訓基地21日訓練意外釀1死1傷，其中24歲全姓士兵裝上葉克膜、搶救8小時仍不幸殉職。對此，總統府發言人張惇涵21日晚間表示，總統蔡英文深感哀痛不捨，指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，務必徹底釐清事故原因。總統亦指示國軍醫院全力照護仍在住院的士官，給予最好的照顧。

裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地訓練，然而卻傳出蔣姓士官及全姓士兵在進行CM11戰車砲塔鑑定整備時，疑因操作不慎遭戰車砲管撞擊，緊急送醫。而蔣員腹部挫傷、生命徵象穩定；而全員重傷，經全力搶救後，仍於晚間9點22分宣告不治。

對此，張惇涵表示，今早陸軍裝甲564旅事故，遭戰車壓傷之全姓士兵雖經醫療單位全力搶救，但至為不幸仍宣告不治。蔡英文深感哀痛不捨，指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，務必徹底釐清事故原因，蔡英文亦指示國軍醫院全力照護仍在住院的士官，給予最好的照顧。

對該起意外，陸軍第八軍團指揮部表示，所轄裝甲564旅全姓士兵21日上午8時許執行三軍聯訓基地戰車鑑定作業，遭戰車砲尾環壓傷。雖經醫院全力搶救治療，仍不幸於晚上9點22分宣告不治，全案現已報請屏東地檢署偵辦。

第八軍團指出，深感哀痛與不捨，並向家屬表達深切哀悼與歉意，後續將全力協助辦理因公撫卹及喪葬事宜；另國防部及司令部已成立專案小組，配合屏東地檢署調查，第八軍團將秉「坦承面對、務實檢討」態度，澈底釐清事故肇因，並要求各單位落實裝備檢整及風險管控作為，確維人員安全。

據了解，全姓二兵是義務役士兵，年僅24歲，是南投人，今年4月份入伍，役期只剩下13天，預計8月3日就要退伍，不料今竟發生意外；家屬在獲悉後，也已立即趕到醫院。而受傷的蔣姓下士同樣24歲，107年6月掛階，預計113年6月退伍。

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