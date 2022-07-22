最強帶貨員出動！蔡英文熬不住酷暑　跑行程揪陳其邁買手搖飲

▲總統蔡英文與高雄市長陳其邁買茶的魔手。（圖／翻攝自陳子瑜臉書）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文22日行程滿檔，上午南下高雄出席中山大學「半導體及重點科技研究學院」揭牌典禮，並到右昌元帥府參拜，接著接近中午時則到建佑藥局訪視「送藥到府專案」並慰勉基層藥事人員。由於近幾天全台天氣炎熱烤成「紫番薯」，蔡英文也難擋酷暑，忍不住與高雄市長陳其邁一起購買知名南部手搖飲「茶的魔手」消暑。

值得一提的是，這間「茶的魔手」手搖飲店，堪稱南台灣飲料店霸主，在台南、高雄等地幾乎打遍無敵手，不只有多種獨門飲料口味、價格實惠，還一反近幾年業界西進的生態，堅持不到中國大陸展店，引來外界不少關注。

蔡英文上午出席中山大學「半導體及重點科技研究學院」揭牌典禮時表示，台灣的半導體產業是重要產業，在2021年的總產值已經突破4兆元，再加上被動元件等電子零組件相關產業，總計每年有超過5.5兆元的產值，顯示出國際對台灣半導體產業的需求和重視。

蔡英文說，中山大學的半導體學院，鎖定在「半導體封測+電子零組件」產業，讓台灣的半導體人才培育工作更加完整。特別有意義的是，跟學校合作的7家企業都是高雄的在地企業，在未來10年將要投入9億元，跟政府一起努力共同培育國家重點產業的人才。

蔡英文表示，除了要感謝企業的支持，也肯定陳其邁市長和中央的攜手合作。陳市長從上任以來，一天當三天用，努力拚招商、找投資，積極推動高雄的產業轉型，增加更多的就業機會。她相信只要大家共同努力，我們一定可以讓高雄更發展，讓台灣更被世界看到。