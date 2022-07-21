小玉換臉A片害119人只判5年半　高嘉瑜認「判太輕」說話了

記者張君豪／台北報導

新北地方法院21日下午對網紅「小玉」以深偽技術（Deepfake）製作網紅女星、女政治人物的變臉A片一審遭判刑5年多，身為被害人之一的民進黨籍立委高嘉瑜發表聲明，高嘉瑜表示：小玉製作換臉A片案，事件的受害人高達119人、而小玉的犯罪所得高達1300多萬，那對於受害人來講「這當然是一輩子的痛、像這樣子的變臉影片在網路上流傳，這樣子的流傳，可能是永遠無法刪除的」。



▲民進黨及立委高嘉瑜21日下午針對小玉製作換臉A片遭判刑回應。（圖／記者張君豪翻攝）



高嘉瑜指出：目前小玉指被判刑5年半，相較於律師要求的一罪一罰合併執行12年，以及國外針對換臉影片的修法、也都認為這謝變臉影片的產製都應該要處7年以上的徒刑、她認為目前的罰則太過輕，高嘉瑜呼籲、政府及相關單位能積極推動修法，希望讓DEEPFAKE技術所衍生犯罪行為，能夠趕快被遏止。

高嘉瑜表示：不管事這樣子的變臉影片、或者相關技術所涉及國安、金融事件的相關議題，她認為修法的進度一定要快，對於這次小玉的判刑，「認為還是過輕，完全沒有辦法彌補對於被害者所造成的傷痛。」

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