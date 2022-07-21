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南山人壽淨值大減面臨「保衛戰」　立委批金管會：竟核准發放現金股利

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國。（圖／記者李毓康攝）

▲台北南山廣場。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

南山人壽今年第2季淨值面臨跌破千億元大關，引發市場恐慌，民進黨立委高嘉瑜批評，壽險業淨值上半年蒸發上兆，南山人壽只是冰山一角，金管會卻敢核准壽險業狂發550億現金股利；民進黨立委郭國文則質疑，南山人壽淨值蒸發千億，金管會年初卻「合理評估」核准發放現金股利。

高嘉瑜稍早在臉書說明，根據媒體報導，截至今年5月底，整體壽險業淨值已經蒸發1兆750億元，跌到僅剩1兆6472億元，持續下探2年來的新低，然而金管會無視俄烏戰爭、通膨及升息對壽險業的衝擊，還在5月核准壽險業大發現金股利高達550億，無疑是壓垮壽險業的最後一根稻草。

高嘉瑜指出，南山人壽7月11日的新聞稿還在美化6月獲利，聲稱「南山人壽獲利穩健成長，今年累計獲利超過378億元，6月稅後獲利新台幣114.7億元，較去年同期成長140%」，算出獲利卻算不出淨值，「是不想公布還是不敢公布」。

高嘉瑜質疑，潤泰集團的2家公司還有南山人壽，為什麼可以在半年內蒸發八九成的淨值，這是什麼風險管理機制，以及為什麼10天前南山人壽還在慶祝單月獲利創歷史佳績，10天後卻要擔心母公司的淨值歸零而下市，這是什麼會計制度？

高嘉瑜還說，有關今天壽險公會及昨天南山人壽的說法，都是因為台灣沒有實施IFRS 17，所以害慘台灣的壽險公司，想當初壽險業還說IFRS 17是大魔王，要求把原訂在2022年1月1日上路的「國際會計準則17號公報」（IFRS 17），延後到2023年1月1日生效。

高嘉瑜說，如果依照金管會的時間表，台灣要到2026年1月1日才會正式啟用，也就是還要再等4年。現在既然壽險業跟保險局都異口同聲地說，是因為沒有實施IFRS 17才讓淨值被低估，那就建請金管會保險局立刻宣布提早實施IFRS 17，以維護業者權益，救救壽險業。

另外，郭國文也透過新聞稿表示，潤泰全及潤泰新在昨天晚間召開記者會，說明外傳潤泰集團因為受南山人壽拖累，Q2公司淨值恐轉負，面臨下市危機。根據市場推估，壽險業普遍Q2表現都不好，但南山人壽傳出狀況特別慘，淨值恐蒸發破千億，縮水幅度超過一半。

郭國文指出，壽險業要接軌IFRS 17面臨魔王般的考驗，讓外界相當關注壽險業的財務狀況，現在業者已經習慣輕忽風險的操作與投資，早就陷入受國際因素波動的風暴，導致在自身無法控制的狀況下，整體壽險業Q2淨值恐蒸發破8000億，其中不只南山，台壽、中壽恐怕財報也不佳。

郭國文提及，今年初南山人壽提出發放現金股利共61億，當時自己就有提醒保險局，壽險業者因為IFRS 17即將上路，財務面臨增資的挑戰，在核准發放現金股利上必須格外謹慎，然而保險局卻一毛不刪地核准，不禁讓他質疑南山人壽的財務狀況，難道在保險局眼中都沒有問題。

郭國文強調，他相當注重壽險業的風險管理，自己曾經提出投資型保單不應投資垃圾債券，同時也得到金管會認同，預計Q2提出修法，至今卻仍不見蹤影，因此他也向保險局喊話，民眾投入超過30兆血汗錢，必須好好把關壽險業者的資金運用，並且盡速提出修法。

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