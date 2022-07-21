歐洲議會高層首度訪台　吳釗燮：民主夥伴共同反制威權主義

▲外交部長吳釗燮。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）來台訪問，日前晉見總統蔡英文，並與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體座談，成為歐洲議會高層首度正式訪問台灣。外交部長吳釗燮今（21日）表示，理念相近的民主夥伴，有能力共同反制威權主義的擴張，自由與民主是台灣抵禦侵略最重要的資產。

外交部今天下午舉行歐洲議會訪團記者會，吳釗燮致詞時表示，很高興能和畢爾副議長共同主持這場記者會，這是歐洲議會的現任副議長，第一次以官方身分訪問台灣，畢爾副議長這次來訪，反映出歐洲與台灣更加強健的關係，也顯示理念相近的民主夥伴，有能力共同反制威權主義的擴張。

吳釗燮強調，台灣位於民主陣營面對威權主義擴張的最前線，自由與民主是台灣抵禦侵略最重要的資產，俄羅斯侵略烏克蘭，震驚各國，不僅對長久建立起的、以規則為基礎的國際秩序帶來極大威脅，同時凸顯了台灣在新的地緣政治的戰略地位，面對中國對台灣不斷的威脅，民主國家應團結起來互相支持，只有團結合作，才能反制威權主義的脅迫及挑戰。

吳釗燮稱，其實畢爾副議長才剛抵達台灣，就給台灣打了強心針，她說「台灣的民主自由是華人世界的典範，現在是站在台灣身邊的時刻，歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人」；昨天她和蔡總統會談時更提到「只有台灣人民可以決定台灣自己的未來」，並且呼籲中國停止威脅恫嚇台灣。吳表示，台灣很幸運可以有像畢爾副議長這樣了解台灣、支持臺灣的好朋友。

吳釗燮表示，相信透過這次來台訪問，畢爾副議長能更加瞭解台灣，也了解台灣強化自己在國防、經濟各層面實力的決心，也相信副議長一定會持續呼籲民主社群，共同以行動支持台灣，「我們有信心，台歐盟之間能在各領域持續深化彼此的連結」。

▲歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）出席訪問團記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

