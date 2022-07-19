我國外長未獲邀疫情部長級會議　美國：台灣公衛值得全球學習

▲我國外交部長吳釗燮最後未能受邀參加疫情部長級會議。（圖／國合會提供）

記者羅翊宬／綜合報導

美國、日本即將於明（20）日上午召開新冠疫情部長級會議，先前曾一度傳出我國外交部長吳釗燮將受邀與會，不過最後卻還是未能受邀。美國國務院表示，台灣在全球衛生與公共衛生領域上，有許多面向值得世界借鏡學習，美方將透過非官方的手段持續與台灣接觸。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）主持例行簡報會議，現場有媒體向普萊斯提問台灣為何缺席新冠疫情部長級會議，以及透過此次會議是否能期待取得哪些成果或進展。

普萊斯在回答提問時採取避重就輕的態度，「關於明天的部長級會議，我們將會釋出更多消息，這是我們（美國）與盟友日本共同主辦的部長級會議。我認為，這次會議再度說明我們與日本在關係上的廣度，顯示出我們與盟友日本擁有許多共同的價值觀與利益。」

普萊斯表示，「對召集國而言，這場會議是討論迫切需要，以及全球行動計畫（GAP）的一部份，以因應疫情大流行。不僅從整體上看待新冠肺炎帶來的挑戰，更能全面審視全球衛生基礎設施，確保未來在全球爆發下一次的疫情時，更能充分應付。」

普萊斯指出，在拜登政府執政的16個月，美國已經與許多國家就新冠疫情等問題展開合作，「明天的部長級會議肯定會召集一些人，但肯定不是所有人都能參與，還有其他合作夥伴也發揮重要作用。正如我們前面所說，在世界公共衛生、全球衛生問題等領域上，還有很多東西要向台灣學習。」

普萊斯表示，「我們將繼續與台灣當局針對公共衛生與全球衛生問題進行接觸，在這兩方面上還有許多東西值得向台灣學習，如此便能與台灣的非官方接觸之立場保持一致。」

另外，普萊斯再度重申在對台軍售上，美方仍依循台灣關係法，義務向台灣提供必要的國防物品與服務，確保台灣形成足夠自我防衛的能力，「其實這是歷任政府都做過的事，完全符合我們美國《一個中國》的政策。」

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