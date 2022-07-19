　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

我國外長未獲邀疫情部長級會議　美國：台灣公衛值得全球學習

▲▼外交部長兼財團法人國際合作發展基金會董事長吳釗燮日前接受國合會自製Podcast節目專訪。（圖／國合會提供）

▲我國外交部長吳釗燮最後未能受邀參加疫情部長級會議。（圖／國合會提供）

記者羅翊宬／綜合報導

美國、日本即將於明（20）日上午召開新冠疫情部長級會議，先前曾一度傳出我國外交部長吳釗燮將受邀與會，不過最後卻還是未能受邀。美國國務院表示，台灣在全球衛生與公共衛生領域上，有許多面向值得世界借鏡學習，美方將透過非官方的手段持續與台灣接觸。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）主持例行簡報會議，現場有媒體向普萊斯提問台灣為何缺席新冠疫情部長級會議，以及透過此次會議是否能期待取得哪些成果或進展。

普萊斯在回答提問時採取避重就輕的態度，「關於明天的部長級會議，我們將會釋出更多消息，這是我們（美國）與盟友日本共同主辦的部長級會議。我認為，這次會議再度說明我們與日本在關係上的廣度，顯示出我們與盟友日本擁有許多共同的價值觀與利益。」

普萊斯表示，「對召集國而言，這場會議是討論迫切需要，以及全球行動計畫（GAP）的一部份，以因應疫情大流行。不僅從整體上看待新冠肺炎帶來的挑戰，更能全面審視全球衛生基礎設施，確保未來在全球爆發下一次的疫情時，更能充分應付。」

普萊斯指出，在拜登政府執政的16個月，美國已經與許多國家就新冠疫情等問題展開合作，「明天的部長級會議肯定會召集一些人，但肯定不是所有人都能參與，還有其他合作夥伴也發揮重要作用。正如我們前面所說，在世界公共衛生、全球衛生問題等領域上，還有很多東西要向台灣學習。」

普萊斯表示，「我們將繼續與台灣當局針對公共衛生與全球衛生問題進行接觸，在這兩方面上還有許多東西值得向台灣學習，如此便能與台灣的非官方接觸之立場保持一致。」

另外，普萊斯再度重申在對台軍售上，美方仍依循台灣關係法，義務向台灣提供必要的國防物品與服務，確保台灣形成足夠自我防衛的能力，「其實這是歷任政府都做過的事，完全符合我們美國《一個中國》的政策。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
富二代炒股「月成交2億」嚇到公司派　當沖倒賠923萬慘了
桃捷「7天定期票」推5折優惠！　限時開賣
收到一堆「有急事找你」簡訊？ 　NCC有對策：三不五要
房租一口氣漲2.5萬！　27年老店被迫收攤
燒烤店老闆99％撞臉張國榮！　一模一樣網淚：哥哥回來了
7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　下秒爆哀號
Amber輸了！人夫被家暴「比台南Josh還慘」　結局網讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西班牙火車開一半「野火狂襲」！乘客驚慌遭大火包圍　恐怖畫面曝

我國外長未獲邀疫情部長級會議　美國：台灣公衛值得全球學習

新冠肺炎確診喪失嗅覺　女隔離在家「聞不到瓦斯味」房屋瞬間爆炸

美8歲女孩第一次辦生日派對　姊姊「1舉動」陌生人全來為她慶祝

日本跨黨派議員7／27擬訪台！延續「安倍挺台」　展現友台態度

快訊／金融時報：美眾院議長裴洛西「下月訪台」　25年來首次

為安倍之死道歉　南韓統一教前會長認：把日本教友當「經濟部隊」

研究：女性比男性「更容易熱死」　3大可能關鍵因素曝光

女大生遭性侵墜樓　「曝屍1小時」才被發現！男同學竟冷血逃回家

女連續生5胎雙胞胎　丈夫「一口氣照顧10孩」崩潰離家：這不正常

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

西班牙火車開一半「野火狂襲」！乘客驚慌遭大火包圍　恐怖畫面曝

我國外長未獲邀疫情部長級會議　美國：台灣公衛值得全球學習

新冠肺炎確診喪失嗅覺　女隔離在家「聞不到瓦斯味」房屋瞬間爆炸

美8歲女孩第一次辦生日派對　姊姊「1舉動」陌生人全來為她慶祝

日本跨黨派議員7／27擬訪台！延續「安倍挺台」　展現友台態度

快訊／金融時報：美眾院議長裴洛西「下月訪台」　25年來首次

為安倍之死道歉　南韓統一教前會長認：把日本教友當「經濟部隊」

研究：女性比男性「更容易熱死」　3大可能關鍵因素曝光

女大生遭性侵墜樓　「曝屍1小時」才被發現！男同學竟冷血逃回家

女連續生5胎雙胞胎　丈夫「一口氣照顧10孩」崩潰離家：這不正常

iPhone無孔化第一步？分析師：蘋果可能推無SIM卡槽iPhone 14

《聲林3》冠軍「親弟身份曝光」！　24歲打進職棒：他很酷

柯震東「初體驗」遇上溫柔姐姐引導　「處男轉大人」寫實過程曝光

台積電員工9大福利曝光！全場狂搖頭　給「2物」比較實際

【廣編】WEIDER威德眾星獎助計畫　助HBL球員成就威風人生

野生小S「素顏0偽裝」帶女兒過暑假！現身妖怪村被拍…秒變簽名會

台積電下跌4.5元守住490、萬海強漲逾8%！　台股小跌25點收在14694

20年的習慣！朋友借住他家「見廁所1幕」驚呆　網爆共鳴：我也是

【廣編】攜手名導李惠仁　威德拍攝HBL獎助學金紀錄片

哥吉拉太太看過來！蔡詩萍曬公仔收藏…尺寸網驚嘆：尊夫人心腸真好

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

女大生遭性侵墜樓1小時才被發現　他逃回家

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

4月嬰躺爸媽懷裡　下秒遭猴群丟出3樓當場慘死

他撩妹「翻車現場」影片曝　破千萬人笑翻！結局翻轉

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

男懷疑妻子外遇　提她斷頭遊街12公里

普丁：取得高科技產品有困難　世界不可能隔絕俄國

影片曝！ 親俄民兵稱打下「敵機」　機尾殘骸一看糗了

蘋果公司傳計劃削減支出　美股挫215點

京阿尼縱火犯3至親全自殺！「無限負循環」身世曝

即／金融時報：裴洛西「下月訪台」

搶麥當勞訂單！外送員裝假定位App...同業怒開打

更多熱門

相關新聞

遭煙火哥騷擾近3年還被誣惡鄰　她吐心酸

遭煙火哥騷擾近3年還被誣惡鄰　她吐心酸

新北1名邱姓男子和1位藍姓婦人因車禍結怨，涉多次深夜到藍婦住處附近放炮竹擾鄰，被稱為「煙火哥」，去年他涉當街對藍婦潑糞水，又散發傳單造謠藍婦確診新冠肺炎，被依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等罪判刑10月，藍婦上訴求重判，今開庭哀鳴「只是一個車禍，害得我家破人亡」，邱男坦承本案犯行，但否認放砲恐嚇，法官訂於下月（8月）23日宣判。

疫情緩降仍屬「廣泛社區流行」　蘇貞昌：下降趨勢下調整防疫措施

疫情緩降仍屬「廣泛社區流行」　蘇貞昌：下降趨勢下調整防疫措施

黃暐瀚批陳時中把防疫記者會變選舉造勢

黃暐瀚批陳時中把防疫記者會變選舉造勢

即／金融時報：裴洛西「下月訪台」

即／金融時報：裴洛西「下月訪台」

逛街遇槍手掃射！他英勇擊斃兇手　成功阻大規模屠殺

逛街遇槍手掃射！他英勇擊斃兇手　成功阻大規模屠殺

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎部長級會議北美要聞吳釗燮

讀者迴響

熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面