台灣防制人口販運成效列第一級　外交部：不足處將參考美方建議

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

美國國務院於美東時間19日發布「2022年人口販運報告」（Trafficking in Persons Report），再度肯定台灣落實人權保障，並連續13年將台灣列為防制人口販運成效最佳的第一級（Tier 1）名單。對此，外交部21日表示，將持續與理念相近國家就防制及打擊人口販運深化合作。

美國國務院發布「2022年人口販運報告」（Trafficking in Persons Report），其中有關台灣的內容，列舉台灣防制人口販運的多項努力及成果，包括將更多人口販運者判刑、改善外籍受害人收容程序等。

對此，外交部指出，該報告同時對我國提出若干問題與建議，包括對遠洋漁船檢查人力不足及檢查程序不完整，影響我國打擊遠洋漁業強迫勞動的努力；另缺乏特定勞動法規的保障，使外籍看護面臨可能遭到強迫勞動的風險等，外交部將轉請國內相關單位參考美方建議，後續也會協同相關部會向美方進行溝通說明。

外交部指出，台美共享民主、自由、人權等核心價值，將續與我政府相關部會及民間團體共同努力，與美國等理念相近國家就防制及打擊人口販運深化合作，持續強化台美的全球合作夥伴關係，並共同維護印太地區及全球的民主與人權發展。