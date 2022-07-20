比利時稱遭「中國駭客」攻擊　大陸外交部駁：沒有事實依據

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

比利時外交部近日發表聲明稱，有惡意網路活動是由大陸駭客組織。對此，大陸外交部新聞發言人汪文斌20日下午在記者會上反駁，比利時方面的指控沒有事實依據。

據《央視新聞》報導，汪文斌表示，中方反對並依法打擊各種形式的黑客（台稱駭客）攻擊，不會對黑客攻擊進行鼓勵、支持或縱容。中方堅決反對比方在沒有提出協查要求，更沒有提供事實依據的情況下，單方面宣稱所謂「中國黑客」攻擊這種不負責任的做法。

汪文斌強調，網路安全是各國面臨的共同挑戰，「我們呼籲各方更多體現戰略自主，通過對話合作共同維護網路安全。」

此前，法新社報導，比利時外交部在發布的聲明中說，「比利時評估這些惡意網路活動，是由中國」駭客組織所為。聲明稱，駭客組織針對（比利時）國防部和內政部發動的各項活動，「嚴重影響了我們的主權、民主、安全和整個社會。」

聲明說，「比利時強烈譴責這些惡意的網路活動，這些活動違反了聯合國所有成員國認可的負責任國家行為準則。」比利時補充道，「我們持續敦促中國有關當局遵守這些準則」，並要求中國「採取所有必要措施」來調查此事。

去年12月，一場針對比利時國防部的網路攻擊行動，導致其與網路相通的IT系統癱瘓多日，不過比利時安全部門堅稱敏感資料未遭入侵。