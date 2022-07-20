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10億古董人間蒸發　拍賣公司老闆夫婦落網...辯：保護文物才搬走

▲▼大漢觀寶數億古董人間蒸發7天，負責人被拘提到案辯稱是營運出狀況。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲▼大漢觀寶數億古董人間蒸發7天，負責人被拘提到案辯稱是營運出狀況。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

位在台中市北區的「大漢觀寶國際拍賣有限公司」7日11傳出負責人黃姓夫妻帶著所託售的古董文物、珠寶潛逃，有30多人託售，台中警方受理其中14人報案，老闆夫婦和文物人間蒸發7天後，警方陸續拘提兩夫妻到案，警方表示，2人供稱是公司營運出狀況才帶走古董，至於是否因欠債而潛逃，以及所有古董價值，有待檢警進一步釐清中。

「大漢觀寶國際拍賣有限公司」在台中市經營超過20多年，傳出負責人夫妻，將全台各地民眾委託拍賣、總價值超過10億元的文物、珠寶首飾搬走，檢警獲報展開追查，公司董事長張琪菱、擔任執行長的丈夫黃俊成18日到案，兩人聲稱擔心債主找上門拿走文物抵債，才連夜將寶物搬離，已陸續將寶物歸還委託人。

▲▼大漢觀寶數億古董人間蒸發7天，負責人被拘提到案辯稱是營運出狀況。（圖／ETtoday資料照，下同）

大漢觀寶董事長張女經常透過臉書宣傳，從5月初開始貼出「慶祝經營26年，全館58折」的消息，po上不少歷史文物或是知名畫家作品資訊，價格約數十萬不等，數量相當多，不料，委託出售文物的民眾，7月11日卻發現店面大門深鎖，門口擺放許多雜物，附近鄰居說大約1周前就沒看到人出入。

▲▼大漢觀寶數億古董人間蒸發7天，負責人被拘提到案辯稱是營運出狀況。（圖／ETtoday資料照，下同）

警方陸續受理14名託售人報案，在7月18、19日陸續將負責人夫婦倆拘提到案，查扣古董商品及託售清冊等證物，初步清查有30多人將古董託售該拍賣公司拍賣，等釐清扣案物品所有權人後，將通知託售人確認領回，訊問後，將2人依背信等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後將兩人請回，但限制出境、住居。

至於為何帶著古董潛逃？夫妻倆供稱是公司營運出狀況，是否外傳在外欠債，警方還在釐清中。

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