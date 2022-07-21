傳家長猶豫幼兒「打莫德納或等BNT」　羅一鈞提3建議：疫情不等人

記者嚴云岑／台北報導

45萬劑幼兒莫德納疫苗今（21）日起發配到各縣市供6個月至5歲大孩童接種，現傳出有不少家長仍在等副作用較小的BNT幼兒劑型。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然BNT副作用較低，但取得完整保護力時間較長，加上不少專家都預估8、9月BA.5會達高峰，「疫情不會等人」，建議家長不要再等，及早幫孩童取得保護力。

幼兒莫德納開打係依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於今年6月27日專家會議決議，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4-8週以上。另，接種途徑為肌肉注射，2歲以下之嬰幼兒建議接種於大腿前外側股外側肌，2歲以上幼兒接種於非慣用手之上臂三角肌，經醫師評估後接種。

指揮中心發言人莊人祥表示，幼兒莫德納各縣市開打時間不一，目前無法提供接種統計數字，而全球只有美國與台灣開打幼兒疫苗，以6個月到5歲人口80萬人推估，扣除5月後18萬人感染，最多不會超過62萬人打，且此次購得疫苗是45萬劑、可打90萬人份，因此無論打氣多踴躍，指揮中心都能提供。

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指揮官王必勝也補充，幼兒莫德納疫苗採購量充足，希望家長還是可以帶小朋友到各縣市的規畫施打站去施打。BNT幼兒疫苗正在進行簽約，採購程序已經定型化了，會盡快提供給家長做選擇。

不過，醫療應變副組長提醒，雖然網路上資料都顯示BNT幼兒劑型副作用較低，但依仿單需要打3劑，且一二劑須間隔3週、二三劑須間隔8周，「相當於11星期、快3個月才能獲得完整保護力。」相較於莫德納僅需打兩劑、且一二僅需間隔4至8周來得長。「疫情不等人」，呼遇家長至少要讓小朋友先打一劑，才能有效預防重症死亡。