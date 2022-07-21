921沒有震垮他！西點師傅返鄉做壽桃　日產1.2萬顆供全台吃平安

▲▼草屯竹軒日產1萬2千顆壽桃，不但要吃平安更是吃文化，而且時時創新，接受各種客製化要求。（圖／竹軒商行提供，下同）

記者鄧木卿／南投報導

明天農曆6月24日是關聖帝君生日，南投草屯的竹軒商行早在幾天前就收到各地廟宇訂購的1萬2千顆壽桃，竹軒壽桃是全台唯一單顆包裝，內含脫氧劑，業者康惠珠有感而發的說，台灣傳統壽桃製作技術比西方糕點困難，口感又好，她和先生彭宏毅研發半年，問遍老師父、求神問卜，終於找到味道和做法，為了傳承下去，不惜教出日後變「敵人」的徒弟，吃壽桃不只是吃神明加持過的平安，更是吃出傳統敬天惜福的文化。

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康惠珠說，彭宏毅原本是一家知名日商麵包店的師父，921那年決定回家鄉創業，不料竟遇上百年大震，心念一轉，不如找尋傳統台灣味「壽桃」，剛開始摸索時很辛苦，畢竟從西式轉向台式，而且是快沒落的技術，夫妻倆到處問老師父，但一人講一套，每人都是根據自己經驗，代代口述，沒有SOP。

他們不但問人也問神，到處擲筊請問神明該如何做？還在店內貼符咒，就這樣在挫折中學習，半年後終於找到真正的台灣味，而且為了發揚光大，不藏私的教導員工，豈料員工學會了，竟離職創業，變成了敵人，夫妻倆大方說，沒關係，愈多人傳承愈好。

康惠珠說，台灣的蒸煮技術不輸西方的烤麵包或烤蛋糕，不但更講究火候、時間，更重要是經驗，以壽桃為例，不但過程困難，要有「白泡泡、幼棉棉」的口感，熱量甚至比紅豆麵包低。

每顆壽桃都有包裝，內含脫氧劑，常溫下可放7天，為了這道工序，不惜成本買了上百萬元的包裝機，康惠珠說，她不覺得是多花的，既然拿壽桃拜拜，已經過神明加持過，就是要拿回來「吃平安」，而不是拜完就丟掉，那不如不要買。

做生意當然要時時創新，才能跟上潮流不被淘汰，因此店裡也推出各種客製化的創意糕餅，不論是結婚、廟會、神明生日，甚至是節日、學生畢業典禮，竹軒都做得出來，但更重要的是，每個產品都蘊含著濃濃的傳統台灣味。