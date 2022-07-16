李鴻淵鄰里風評超好！摯友曝「8年心結」釀悲劇：曾說想殺死他們

記者許權毅、莊智勝／台中-南投報導

槍手李鴻淵14日下午持槍血洗南投康建生技公司，以「行刑式轟頭」手法1人1槍、連開5槍，釀成4死1重傷慘案，手法十分乾淨俐落。在李鴻淵落網後，街坊鄰居都不敢置信，紛紛直呼李是個生活單純、相當有禮貌且隨和的人，無法想像他竟擁槍、火力強大，還犯下震驚全台的重大刑案。從小跟李鴻淵一起長大的摯友則說，早知李8年前心結至今未解，自己也曾苦勸他放下，沒想到最後悲劇還是發生，「真的沒法度(沒辦法)」。

▲槍手李鴻淵住家今大門深鎖。（圖／記者許權毅攝）

警方調查，李鴻淵2014年曾在該生技公司任職，但卻與洪姓女課長相處不睦，雙方頻頻發生口角，當年尾牙李曾放話「有好戲可看了」，沒多久洪女即在公司外遭不明人士棒襲痛毆，當時所有人都懷疑是李所為，加上案發後不久李即主動離職，更讓眾人覺得他是「心虛」。雙方為此案對簿公堂時，公司創辦人賴敏男(中槍倖存)、園藝課長劉慶杉(中槍，歿)、主任張嘉綺(中槍，歿)都曾以證人身分出庭，並咬定就是嫌犯就是李鴻淵。雖然李事後因證據不足獲判無罪，但對此事仍耿耿於懷。

此次李鴻淵犯下槍案，5名中槍者中，有3人都與8年前舊案有關，而當時遇襲的洪姓女課長，則因案發後屢屢遭李鴻淵騷擾，為了人身安全而離職，並舉家搬遷至彰化躲避，因此逃過一劫，並未遭槍殺。

▲鄰居對李評價很高，表示他為人親善隨和，見面都會大喊「阿姐」打招呼。（圖／記者許權毅攝）

走訪鄰里，發現鄰居對於李鴻淵的評價頗高，直呼他是個很有禮貌、隨和、友善的好人，平常生活相當單純，早上載老婆出門上班，回來後到隔壁泡個茶，就沒怎麼再出門，唯一的嗜好就是釣魚，日子過得簡單愜意，從來沒想過他竟會與槍案扯上關係，更不知道他竟會坐擁3把改造手槍、上百發子彈等強大火力。

與李鴻淵一起長大、當兵也同梯的摯友說，李真的是很好的一個人，「我敢保證，你去問問鄰居，他真的很有禮貌！」摯友說，因跟李的興趣相仿，三五好友偶爾會一起去釣魚，曾經也聽他提起過8年前那樁舊案，每每回想到當時的細節，李總是流露出滿滿的恨意，更曾脫口說出「想殺死他們」，摯友也曾多次苦勸他要放下，但這個心結就是解不開，最終導致悲劇發生。摯友強調，李鴻淵的動機真的就是8年前的舊案，「沒有別的問題，很單純就是因為這件事！」

▼李鴻淵摯友說，8年前的心結他至今未解，還曾說「想殺死他們」。（圖／記者許權毅攝）