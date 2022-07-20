賴敏男最新傷況曝！度過「關鍵7天」眼睛能動了　對疼痛有反應

▲康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

南投康建生技14日晚間爆發槍案，現場5名中槍者中，公司創辦人、「牛樟芝之父」賴敏男是唯一倖存者，雖然子彈幸運未射進大腦，但仍震碎顱骨造成腦出血重傷；在醫療團隊全力搶救7天後，賴敏男傷勢也出現好轉，現在昏迷指數已由5分進步到7、8分，不只眼睛能動、會眨眼，用力按壓時，手部也會出現反射動作。

榮總神經外科主治醫師黃愉芬表示，子彈從賴敏男耳後射入時，正好卡在眼眶骨和肌肉層的中間，沒有真正進到眼眶和大腦，但子彈貫入的震波，仍將周圍顱骨震碎，造成嚴重腦出血，經手術取出子彈、碎骨後，仍須要休養觀察。

黃醫師表示，因患者頭骨碎裂處，集中在耳朵上方的骨頭，恐怕影響左側腦部語言、運動功能，也會造成失憶，因為患者傷勢等同嚴重的腦震盪，還有合併腦出血，是否能回溯案情仍難預估；此外，因賴敏男已高齡81歲，年紀較大，醫療上也放緩腳步，能恢復到什麼程度還很難說。

今(20日)是賴敏男中彈後的第7天，正好度過最危險、最關鍵的一周，賴敏男傷勢也有進步，從原本昏迷指數5分，到現在已經到7、8分；據了解，賴敏男目前仍未拔管，醫療團隊降低鎮定劑用量，賴敏男聽到聲音或強光刺淚時會動眼或張眼，對痛有反應，按壓刺激時，也會出現反射性撥開動作。

▼賴敏男中槍送醫時還能夠伸手摸頭。（圖／民眾提供）