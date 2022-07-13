快訊／檢舉獎金他要抽2成　屏東刑大前隊長認收黑錢下場出爐

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局刑警大隊偵二隊前隊長邱奕成，受理2018年度地方公職人員選舉時，檢舉人甲男檢舉某候選人賄選案，邱向檢舉人索取檢舉獎金2成，作為協助請領賄選檢舉獎金的對價，邱在去年3月收取檢舉獎金16萬元後，被廉政署人員尾隨循線在警局停車場逮捕送辦，檢方依貪汙罪起訴，屏東地方法院今(13)日下午宣判，將他判處有期徒刑4年，褫奪公權3年，可上訴。

屏東縣政府警察局對此表示，邱奕成目前停職中。

檢方起訴書說，邱奕成2018年11日受理民眾檢舉選舉賄選，知道被檢舉人提起公訴，於2019年9 月拿相關請領檢舉獎金的申請書給檢舉人簽署時，向檢舉人索取2成的檢舉獎金，作為協助檢舉人請領獎金等職務行為的對價。

屏檢表示，檢舉人擔心身分曝光及希望請領獎金能順利，因而答應，2021年3月18日邱奕成約檢舉人到邱的住處碰面，2人再到屏縣警局，邱開偵防車載檢舉人到銀行領錢，檢舉人將新台幣16萬元賄款放在牛皮紙袋中，放偵防車中央扶手區，邱載檢舉人回家後，直接開偵防車回縣警局被查獲。由於邱坦承收賄16萬元，檢方建議法院，如果法院審理終結前仍坦認犯行，請法院減輕其刑。