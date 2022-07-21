天氣熱炸「窗戶全開通風」錯了！反而要關這扇窗　她曝降溫超有感

記者吳美依／綜合報導

炎炎夏日到來，許多人會把所有窗戶打開， 希望保持通風，降低室內溫度。但是，英國28歲網友羅莎琳（Rosaline Webb）指出，若要讓房子保持涼爽，關鍵在於「關閉房子南邊、或者接收最多陽光那一側的所有窗戶。」

羅莎琳在TikTok分享消暑妙招，她指出，關閉房屋日曬最大的窗戶後，接下來要「拉起所有窗簾，防止陽光照進來。最後，打開北邊或者房子陰涼側的所有窗戶，讓冷空氣進來。」

▲羅莎琳分享降溫妙招。（圖／翻攝YouTube）



羅莎琳幾年前在BBC廣播二台學會這個技巧後，發現效果很好，所以一直都是靠這招，與家人度過酷暑。但她坦言，「我家朝北那一側周圍還有很多房子，所以沒有直接照到太陽，總是比較涼爽。」

這部影片已經獲得41萬6千次觀看、8500讚，許多網友在留言區分享自己的消暑秘訣，「從傍晚到（隔天）清晨把所有窗戶打開，讓空氣把房子降溫。白天則把所有窗戶關上，所有窗簾都拉起來。」、「如果你家有閣樓的話，最好打開閣樓的窗戶。」

在國外，許多房屋裝設上下推拉式的「提拉窗」，就有網友表示，「如果你有提拉窗，打開最頂部及最底部，較輕的熱空氣會從室內流出，冷空氣會從底部流入。」