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英國熱浪飆破40度！柏油路面融化「拉起黏稠黑瀝青」　網全看傻

▲▼熱浪飆破40度　英柏油路面直接融化。（圖／翻攝自Tiktok）

▲英國熱浪飆破40度，柏油路面直接融化。（圖／翻攝自Tiktok）

記者張方瑀／綜合報導

西歐國家近日遭逢破紀錄熱浪，英國更飆出40.3度高溫，各地災情不斷，就有網友分享影片表示，他穿著球鞋走在路上時，竟然發現柏油路面居然熱到融化，「比口香糖黏到鞋底還糟糕。」

根據《鏡報》報導，英國一名網友在Tiktok發佈一段影片，當時他穿著一雙NIKE的Air Force 1球鞋走在路上，結果居然發現地面的柏油路融化了，他用樹枝戳了戳黑色地面後發現，還可以把整個黏稠的黑色膠狀瀝青給拉起來，「這比把口香糖弄到鞋底上還糟糕。」

@tmd_2003 Would have been worse than getting chewing gum on my sole #ukheatwave #ukweather #heatwave #fyp original sound - tommy d

許多網友紛紛留言表示，「這真的太誇張」、「英國怎麼可能會出現這種高溫」、「以後英國的路上就會出現這麼多隨機的洞嗎」、「瀝青要大概50度才會融化耶」、「這種天氣真的不能出去遛狗了」。

英國19日溫度飆高至40.3度，創下有史以來最高紀錄，各地接連出現鐵軌過熱彎曲、電纜故障等情況，倫敦甚至在一天內發生至少10起火災，當局宣布全市進入「重大事件」狀態。除了英國之外，葡萄牙這波熱浪已經造成1063人死亡；西班牙的森林野火持續延燒，到19日為止已燒毀超過6萬公頃土地，造成8000人流離失所。

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