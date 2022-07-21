1圖看各地多熱！台北挑戰39.7℃歷史高溫　電力大考驗

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書提醒，不只歐洲，台灣接下來幾天也會高溫酷熱，台北盆地有機會挑戰歷史高溫（2020年7月24日台北測站39.7度），對電力、戶外工作者都是一大考驗。天氣風險也製作動圖，讓大家了解各地的高溫預測。

▼各地高溫預測。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

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「高壓，別鬧了！」天氣風險在臉書說，覺得這幾天夠熱了嗎？接下來幾天更熱，動圖所代表的是在上空1500公尺的預測氣溫，可以看到從今天開始一直到下周一，會有很明顯的乾、熱空氣盤據在中國福建、浙江及台灣周遭。

天氣風險指出，尤其周末的影響更為明顯，加上台灣上空高壓非常的強勢，中心就在台灣附近，這幾天已經相當熱，但今天開始只會更熱，各地高溫的極值機會都可以來到接近36-37度或以上，雙北地區周末有機會來到38-39度，至於會不會有創紀錄的溫度出現，就拭目以待了。

▼連日高溫炎熱，要慎防熱傷害。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



天氣風險提醒，從今天開始一直到周末期間，出門一定要做好防曬，紫外線都是在過量到危險等級，盡量避免在中午12點到下午2、3點日照最強烈的時候，從事戶外活動，尤其是劇烈運動，也要多喝水，補充因為出汗流失的水分。

彭啟明表示，今天起到下周二嚴防熱浪天氣，周日可能是最熱的一天，台北盆地可能出現極端高溫，以社子島測站很有可能會突破40度，大家要有心理準備。