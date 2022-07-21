▲國家考場。（圖／記者劉維榛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部21日表示，今年度規模最大的醫事人員電腦化測驗，即將在7月23日至25日登場，分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮等5考區、14個試區學校同步舉行，報考人數總計1萬3048人，其中諮商心理師、臨床心理師將首次辦理申論式試題線上作答，開啟國家考試數位轉型的新里程碑。

考選部透過新聞稿說明，醫事人員電腦化測驗即將在7月23日至25日登場，包含醫師（第一階段考試）、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師及心理師等考試。

考選部指出，這次考試將在台北、台中、台南、高雄、花蓮等5考區、14個試區學校同步舉行，報考人數1萬3048人，其中諮商心理師、臨床心理師將首次辦理申論式試題線上作答，開啟國家考試數位轉型的新里程碑。

考選部表示，為了因應現代化、數位化趨勢及滿足新世代應考人的需求，國家考試自2004年優先推動航海人員等使用測驗式試題的考試類科，採行電腦化測驗，並且逐年增加醫師、牙醫師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師等10類科。

考選部說，截至2022年6月已經辦理76次電腦化測驗，每年超過2萬人次應考，考選部為了擴大電腦化測驗效益，已經持續評估適合的類科、增設認證合格的試區（學校）、建置電子試題及完備相關配套措施，逐步納入辦理範圍，以加速推動國家考試數位轉型策略。

考選部強調，這次考試即將連續舉行3天，籲請應考人注意須配合的應試重點，也要注意做好個人防護及配合相關防疫措施，如果是自主健康管理、自主防疫2日內快篩為陰性得外出者，應該主動提前通知考選部，以利安排備用試場應試。

考選部說明，考試期間如果屬於受防疫規定管制、被限制不得外出者，為了保護自己並尊重他人，不得進入試區應試。

另外，考選部也提醒，國防部預定在7月25日的下午1時30分至2時，在宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣實施「軍民聯合防空萬安45號演習」，請應考人留意演習資訊，儘早在當天的下午1時30分前抵達所屬試場，以避免因交通管制而延誤應試時間。