國家考場建置國考藝文走廊　考試期間替應考人舒緩情緒

▲考選部在國家考場建置「國考藝文走廊」。（圖／考選部提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

考選部18日表示，為了提升國家考場的附加價值，營造友善合宜的應試環境，考選部建置「國考藝文走廊」，融合國考意象與人文藝術的雙向連結，作為應考人及陪考人在考試期間減壓、舒緩情緒的空間，國考藝文走廊是由陪考人休息區整修而成，面積大約60坪，可同時容納30人參觀。

考選部稍早發布新聞稿說明，考選部在國家考場3樓建置「國考藝文走廊」，藉由融合國考意象與人文藝術的雙向連結，不僅作為應考人及陪考人在考試期間減壓、舒緩情緒的空間，更可以提供各界快速認識國家考試沿革及發展的捷徑，國考藝文走廊訂在今天試營運，請應考人多加利用。

考選部指出，國家考場從1993年啟用，主要作為國家考試筆試、口試、實地測驗的應試試場，全年舉辦約19項考試，另外在非舉辦國考期間開放供外界借用，為了提升服務品質及營造友善應試環境，近幾年逐步改善、更新考場空間環境。

考選部說，國考藝文走廊是由陪考人休息區整修而成，面積大約60坪，可同時容納30人參觀，試營運以「國家考試巡禮」及「遇見藝術」2大主題布展。

其中，「國家考試巡禮」為介紹國家考試，展示考試紀事剪影及各項國考物品，包含國家考試實地測驗成品、試卷樣態、身障輔助用品等；「遇見藝術」則是展示書畫大師朱振南先生「師說」、「日升」、「無題」、「觀物之生」、「詠梅」，以及張敬先生「飛向標竿」等多項藝術畫作。

考選部表示，「師說」一幅是朱振南特別為考選部書寫創作的作品，以十聯屏布局展現氣勢，復襯以象徵台灣精神的玉山淡彩掠影，觀者佇足對話書作當下，必能感受考選部為國舉才的重要職份與願景。

另外，考選部也說，「飛向標竿」作品是由現任考選部長許舒翔收藏，特別捐贈永久典藏，以祝福應考人實現夢想、金榜題名。