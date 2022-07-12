最大國考高普考7月15日登場　全國設13考區連續5天舉行

▲國家考場。（圖／記者劉維榛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部12日表示，有關今年度規模最大、報考人數最多的國家考試，高普考試即將在7月15日至7月19日登場，全國分設13個考區，連續舉行5天，其中普通考試將在7月15日至16日率先登場，設52類科，36個試區；7月17日至19日則接續進行高考三級考試，設89類科，37個試區。

考選部透過新聞稿說明，「111年公務人員高等考試三級考試暨普通考試」即將在7月15日至19日，在台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等13個考區，連續舉行5天。

考選部指出，7月15日至16日由普通考試率先登場，設52類科，36個試區；7月17日至19日則接續進行高考三級考試，設89類科，37個試區。

考選部說，每年辦理19次國家考試，高普考試為最大型國家考試，都要煩勞各考區縣市政府洽借場地，並且投入大量人力、物力，才能順利完成。

考選部說明，為了精進各項試務工作、如期如質完成每場國家考試，考選部近期特別就試務人力、物力、經費、考試期程，以及節次時間、試務設備相關配置等事項，進行問卷調查，經過統計回復意見結果顯示，各縣市政府及洽借試區學校對前述所列事項，滿意度多達八成以上。

考選部認為，各縣市政府、試區學校協助考選部齊力辦理國家考試，長年以來都是扮演甄拔國家社會所需人才的協同角色，考選部將持續彙集地方政府及各界回饋的意見，不斷檢討精進，以提升辦理國家考試的效益。

考選部強調，考量目前疫情發展情形，加以高普考試應考人數眾多，籲請應考人發揮自律精神與同理心，考試期間做好個人防護、配合相關防疫措施，如果是「自主健康管理」及「自主防疫2日內快篩為陰性」得外出者，應該主動提前通知考選部，以利安排備用試場應試。

考選部說，如果是受防疫規定管制被限制不得外出者，為了保護自己並尊重他人，不得進入試區應試，國家考試防疫措施將持續配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策，應考人如果有出現身體不適情形，將會安排護理人員進行評估處置。