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大陸 大陸焦點 特派現場

5家茅台冰淇淋店同開！8百元跑腿費　網路每杯破千台幣　

記者任以芳／綜合報導

大陸酒王茅台跨界賣冰淇淋，位於深圳、廣州、武漢、長沙、杭州昨9日5家茅台冰淇淋店開業，引起超火爆排隊人潮。現場排隊代買費用高達台幣880元。部分電商平台更誇張，原價基本一杯39元到59元冰淇淋被高價炒作，還有商家標價一杯賣至258元，換算台幣大約是1135元。

綜合陸媒報導指出，茅台深圳門店的編號005，全國第五家門店9日上午9點正式開門，不少市民排隊等候，現場不少黃牛穿插在隊伍裡，排隊代買費用200元（單位：人民幣：同下），換算台幣至少880元台幣，如果自己排隊購買預計等待時間為30分鐘。

▲茅台冰淇淋開賣。（圖／翻攝中新社）

▲茅台冰淇淋電商出現「天價」。（圖／翻攝中新社）

據了解，在茅台冰淇淋線下門店，每人限購3個茅台冰淇淋，售價為39元到59元/份，杯裝冰醇之愛99元/份。另外，「i茅台」App線上開售不到一小時即售罄，售出超4萬個預包裝冰淇淋。茅台冰淇淋線上被熱炒，由於只在部分城市售賣，出現了不少電商代購，價格被炒作的十分離譜。

綜合陸媒報導稱，單杯代購價格基本都在100元以上，還有商家標價一杯賣至258元，換算台幣1135元左右。此外，大部分商家3杯起賣，價格基本在300元以上，6杯價格在700元以上，12杯價格在1200元以上，等於是5200左右台幣。（皆以匯率4.4計算）。

但實際上，茅台冰淇淋官方定價為，原味和香草口味66元/杯，青梅煮酒59元/杯，組合裝（3種口味組合）12杯標價為764元。不少網上代購售價已經溢價2倍不止，對此貴州茅台客服人員稱，公司已經注意市場問題，但暫時還沒有辦法解決。

另外，吃完茅台冰淇淋能開車嗎?大陸交警也特別呼籲，「一定要休息10分鐘以上再開車，避免不必要的誤會」。

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